挺寬恒霧峰團結晚會 盧秀燕：823反惡罷、讓民進黨踢鐵板

台中市長盧秀燕（左4）今晚幫中二立委顏寬恒（左3）站台，強調顏家一家三代服務地方，無差別罷免沒道理。（記者陳建志攝）

2025/08/17 22:07

〔記者陳建志／台中報導〕公投和罷免週六就要投票，台中第二選區立委顏寬恒今晚在霧峰舉辦「挺寬恒、反惡罷」霧峰區團結晚會，吸引上千位民眾到場，包括國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、南投縣長許淑華與多位立委都到場站台力挺，批評民進黨選輸翻桌，呼籲民眾823投不同意罷免，讓民進黨、賴清德好好反省。

朱立倫到場時表示，現在最重要是關稅問題，民進黨卻在搞罷免，談出來的關稅比日、韓還高，教台灣的產業要如何競爭？請大家如果挺經濟，8月23日一定要反對罷免，還要守護台灣經濟，我們要乾淨的電、便宜的電，核三延役公投要同意。

盧秀燕站台時說，對顏寬恒非常不捨，因為顏家在這個選區三代服務40、50年，阿公當鄰長，爸爸顏清標當省議員，沒有功勞也有苦勞，自己上週才到霧峰桐林暗坑巷會勘大雨後路坍方，桐林里長林國安告知，這條路當初就是顏清標爭取做的。

盧秀燕指出，民進黨覺得這個選區好欺負，先是陳柏惟、再來是林靜儀，2人都不是在地的，沒有貢獻、沒有服務，想說「侮侮耶」就想當立委，不用做水溝、做建設，但顏家做長工有誠意、有禮貌，所以這次才會順利當選。

盧秀燕表示，民進黨用國家資源發動大罷免，罷免就花15億（正確是公投＋罷免15億），只要不是同黨就想罷免，這次一定要讓民進黨踢到鐵板，要長期在這個地方服務，不要選輸就想翻桌；民進黨現在是一代不如一代，應該改成「民主退步黨」，呼籲大家8月23日要讓他再次失敗，才能讓總統反省顧民生、不要再鬥爭了。現場並給顏寬恒抱抱打氣。

侯友宜則說，今天特別來台中就是感謝顏寬恒在立院對退休員警、消防、海巡人員的照顧，顏寬恒是很樸實、腳踏實地服務的年輕人，在立院通過80歲的巴氏量表、兒少權益法照顧青少年，還替地方爭取經費。大家對民進黨推動的無差別罷免無法認同，所以726才會失敗，8月23日一定要出來投不同意罷免，千萬別以為沒差我這一票。

國民黨主席朱立倫（左4）今晚幫顏寬恒（左3）站台，他說現在最重要是關稅問題，民進黨卻在搞罷免，請大家如果挺經濟，8月23日一定要出來投票反對罷免。（記者陳建志攝）

顏寬恒今晚在霧峰舉辦「挺寬恒、反惡罷」晚會，現場吸引上千位民眾到場。（記者陳建志攝）

