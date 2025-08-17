柯文哲、陳佩琪接連在法庭暴走 陳時奮列4大悲哀

柯文哲和陳佩琪近日接連在法庭上暴走。（資料照）

2025/08/17 22:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院持續審理京華城案，繼前台北市長柯文哲7日大暴走飆罵檢察官後，其妻子陳佩琪也跟著失控，在社群喊著要輕生，庭上旁聽時還怒聲咆哮，讓外界看傻眼。旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）列出柯氏夫妻4大悲哀點，慨歎將這些悲哀點加總起來，可以看出台灣社會的悲哀！

陳時奮昨在臉書PO文，「柯文哲因貪瀆被起訴，出庭時對檢察官咆哮，還將紙本資料扔向檢察官。續庭時，輪到陳佩琪失控，衝向法臺對著法官咆哮，差點被逐出法庭。柯文哲與陳佩琪都是台大醫科畢業，是台灣現有教育體制的勝出者。這樣的一對精英夫妻竟然鄙視司法到這種程度，我只能說是他們的悲哀。」

他接著說：「悲哀之一是柯氏夫妻毫無法治觀念。檢察官起訴柯文哲與法官審判柯文哲，都不是因為個人恩怨，而是代表人民執行法律，柯氏夫妻把怨氣發洩在檢察官與法官的身上，不只是對司法的蔑視，也是與全體人民為敵。悲哀之二是柯氏夫妻毫無是非對錯，法院是講理論證的地方，不是發洩情緒的場合，如果柯文哲自認無辜，那就在法院據理力爭，若柯文哲涉及貪瀆，那就認罪請求輕判。柯氏夫妻的暴衝行為證明他們無力證明自己的清白，卻又不願認罪請求饒恕。」

「悲哀之三是柯氏夫妻缺乏法律常識。柯氏夫妻對檢察官求刑28年6個月憤恨不平，柯文哲甚至當庭喊出『你在開玩笑嗎？強姦殺人都沒關這麼久！』柯氏夫妻連一罪一罰的基本法律常識都沒有。若他們有看報紙，也會知道前南投縣長因貪污遭判刑656年。悲哀之四是柯氏夫妻的驕縱自大，柯氏夫妻是現有教育體制的勝出者，從小受盡寵愛，個性驕縱自大，宛如地球繞著他們旋轉，在六親不認的司法體系，他們不再享有特殊待遇。即便身上背負多條罪狀，他們的言行依舊任性，毫無愧疚與羞恥之心。」

最後陳時奮表示，「柯氏夫妻的四個悲哀加總起來就是台灣社會的悲哀。若不是兩人先後在法庭暴衝，我們還不知道他們的素質如此低落。諷刺的是，柯文哲曾是首都市長，第三大黨的創黨主席，在總統大選獲得兩成多的選票。這才是人民的悲哀！」

