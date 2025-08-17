6點打臉支持重啟核三不實言論 綠委搬出柯文哲1政見：黃國昌踹共！

民進黨立委陳培瑜。（資料照）

2025/08/17 20:45

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕核三延役公投將於本週六（23日）舉行投票，藍白積極宣傳投下同意票，民進黨立委陳培瑜今天（17日）整理出6點打臉藍白不實言論，疾呼民眾在這次公投投下不同意票。

陳培瑜今天在臉書整理主張反核專家學者近日駁斥藍白造謠的科學論述，「首先，5月核三除役後，供電充足。核三的裝置容量190萬瓩，僅佔全國3~6%。但光是今年，新增的燃氣機組、再生能源，就超過800萬瓩，是核三的4倍之多。而且核三除役後，每天備轉容量均高於6%，代表沒有缺電。」

「第二，啟動非核家園後，空污明顯減少。全國火力電廠的空污排放，從2016年至今，已經大幅降低70%。全國PM2.5濃度也減少35%。燃煤發電的占比也降到35.7%，遠低於「以核養綠」公投的燃煤40%目標。這是因為2016年啟動『能源轉型』，不僅邁向非核，也減少燃煤發電，並以污染較少的燃氣、再生能源，做為替代能源。其實，民眾黨也坦承，電廠只占PM2.5污染源的3.58%，不是空污的主因。」

「第三，減少老舊核電、增加再生能源，是全球趨勢。全球核電佔比，從1996年的17.5%，到2024年只剩9.1%。同時，2023年聯合國氣候變化大會（COP28）各國決議，再生能源將在2030年前提高3倍。顯見『減核、增綠』已是國際趨勢。」

「第四，藍白不斷打臉自己的能源政見。去年大選，三黨都提倡2030年再生能源佔比，應提高至三成左右，柯文哲、賴清德政見都是30%、侯友宜27%，但藍白卻一直胡亂批評綠能。同時，柯文哲把核能佔比喊到10%，但核三最多6%。剩下的4%，難道要重啟核一、核二？請黃國昌說清楚、講明白！」

「第五，核三的安全風險高，美日都不會重啟。核三廠下方有活動斷層經過，具有地震風險。同樣案例在日本，敦賀核電廠便受到政府判定不得重啟，美國核管會也指出，活動斷層8公里範圍內不適合設置核電廠。」

「第六，核廢料無解，藍白都不想放在自己家。目前全世界只有芬蘭的高階核廢最終處置場正在試運轉，其他國家『都還沒』完工。台灣『低階核廢料』的最終處置，經濟部曾公告台東、金門作為候選場址，但藍營執政的地方政府不願意舉辦公投，卡關至今。至於『高階核廢料』的最終處置，法源依據尚未擬定，就已有7個縣市表態反對，朱立倫說『核廢料不可永遠放在新北』；傅崐萁甚至說，核廢料若放花蓮，他要帶原住民『出草』抗議。」

最後陳培瑜表示，「黃國昌在8/13意見發表會提出的『深孔地質處置』（DBD），也被地質學家批評尚未成熟運用，且沒有任何被驗證成功的案例。核三是科學問題，不該用公投解決。而且相關討論，也該根基於科學、理性的正確數據，而不像藍白一直散播謠言與恐慌。823核三公投請投不同意！」

