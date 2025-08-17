為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    美前國安高層指削弱華府挺台根基 藍：有人誤導國際視聽、汙衊國民黨

    國民黨發言人楊智伃表示，任何人將立院朝野黨團的常態運作，誤導國際視聽，用不實訊息對外國友人進行認知作戰，汙衊國民黨不支持國防，國民黨感到不齒，也絕不接受。（國民黨提供）

    國民黨發言人楊智伃表示，任何人將立院朝野黨團的常態運作，誤導國際視聽，用不實訊息對外國友人進行認知作戰,汙衊國民黨不支持國防，國民黨感到不齒，也絕不接受。（國民黨提供）

    2025/08/17 19:32

    〔記者林欣漢／台北報導〕前美國白宮國安會幕僚長葛雷近日撰文警告，國民黨不願優先考慮充足的國防開支，正從根本上削弱華府對台支持的根基。國民黨發言人楊智伃表示，國民黨是近8年來刪減國防預算（1.01%）最少的政黨，任何人將我國數十年來立院朝野黨團的常態運作，誤導國際視聽，用不實訊息對外國友人進行認知作戰，汙衊國民黨不支持國防，國民黨感到不齒，也絕不接受。

    葛雷在《外交家》（The Diplomat）雜誌16日刊登的專文點名國民黨，稱其今年稍早堅持緩慢增加國防開支，並凍結特定軍購項目，將本應團結國人的國防議題政治化。他直言，國民黨的猶豫，可能會向對手與盟友傳遞出「台灣並未完全致力於自身生存」的訊號。

    楊智伃說，數字會說話，從2018年到2024年，民進黨在立法院都是多數黨，每年刪減國防預算的比率，都比今年多。國民黨是近8年來刪減國防預算（1.01%）最少的政黨。國民黨已經將這個鐵的事實，在7月3日以英文說帖廣傳國際，舉凡認真理解台灣的外國友人，當知之甚詳。

    楊智伃表示，立法院監督政府施政，天經地義，但是對預算無權增加，只能用刪除或凍結的議事攻防策略，要求行政院向立法院提出詳盡報告。任何人將我國數十年來立院朝野黨團的常態運作，誤導國際視聽，用不實訊息對外國友人進行認知作戰，汙衊國民黨不支持國防，國民黨感到不齒，也絕不接受。

