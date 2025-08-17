為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美前國安高層點名藍杯葛國防 學者：美方懷疑在野跟中共裡應外合

    美國前白宮國安會幕僚長葛雷近日發表專文提出嚴厲警告，指台灣主要在野黨國民黨不願優先考慮充足的國防開支，此舉正從根本上削弱華府對台支持的根基。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

    美國前白宮國安會幕僚長葛雷近日發表專文提出嚴厲警告，指台灣主要在野黨國民黨不願優先考慮充足的國防開支，此舉正從根本上削弱華府對台支持的根基。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

    2025/08/17 19:22

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國前白宮國安會幕僚長葛雷（Alexander B. Gray）近日在《外交家》（The Diplomat）雜誌發表專文提出嚴厲警告，指台灣主要在野黨國民黨不願優先考慮充足的國防開支，此舉正從根本上削弱華府對台支持的根基；學者指出，藍白陣營不斷阻擋、刁難軍事預算，會讓美方認為台灣內部不想保護自己國家、甚至懷疑在野黨跟中共裡應外合。

    葛雷示警，若台灣無法展現自我防衛的決心，恐將被日益厭倦承擔全球義務的美國視為「不夠認真」的夥伴。

    中華亞太菁英交流協會學者王智盛今受訪表示，國民黨過去對於國防軍事預算的刪除、軍購的阻擾、國土防衛韌性的阻擋等，美方其實都瞭若指掌，這些預算是要強化國防自主和防衛，也是向世界各國及美國強調，台灣有要保衛自己國家的決心。

    王智盛分析，從過去案例來看，陳水扁執政8年期間，國民黨不斷阻擋潛艦預算，都讓美方懷疑台灣是否有保衛國家的信念，現在狀況也是一樣。特別是藍白陣營持續阻擋、刁難軍事預算，會讓美方認為自稱是「台灣多數民意」的在野陣營，沒有想要保護自己國家，甚至懷疑是否跟中共裡應外合，刻意要棄守台灣。

    王智盛說，如果這個情況繼續維持下去，後續國防預算或相關軍售議題，藍白仍然持反對的態度，一定會更加削弱美方對台灣的信心，尤其川普政府一直主張台灣須提升國防預算在GDP的占比 ，藍白陣營在國防議題，應該不分朝野團結一致，展現防衛台灣的決心。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播