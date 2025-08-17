美前國安高層點名藍杯葛國防 學者：美方懷疑在野跟中共裡應外合

美國前白宮國安會幕僚長葛雷近日發表專文提出嚴厲警告，指台灣主要在野黨國民黨不願優先考慮充足的國防開支，此舉正從根本上削弱華府對台支持的根基。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

2025/08/17 19:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國前白宮國安會幕僚長葛雷（Alexander B. Gray）近日在《外交家》（The Diplomat）雜誌發表專文提出嚴厲警告，指台灣主要在野黨國民黨不願優先考慮充足的國防開支，此舉正從根本上削弱華府對台支持的根基；學者指出，藍白陣營不斷阻擋、刁難軍事預算，會讓美方認為台灣內部不想保護自己國家、甚至懷疑在野黨跟中共裡應外合。

葛雷示警，若台灣無法展現自我防衛的決心，恐將被日益厭倦承擔全球義務的美國視為「不夠認真」的夥伴。

中華亞太菁英交流協會學者王智盛今受訪表示，國民黨過去對於國防軍事預算的刪除、軍購的阻擾、國土防衛韌性的阻擋等，美方其實都瞭若指掌，這些預算是要強化國防自主和防衛，也是向世界各國及美國強調，台灣有要保衛自己國家的決心。

王智盛分析，從過去案例來看，陳水扁執政8年期間，國民黨不斷阻擋潛艦預算，都讓美方懷疑台灣是否有保衛國家的信念，現在狀況也是一樣。特別是藍白陣營持續阻擋、刁難軍事預算，會讓美方認為自稱是「台灣多數民意」的在野陣營，沒有想要保護自己國家，甚至懷疑是否跟中共裡應外合，刻意要棄守台灣。

王智盛說，如果這個情況繼續維持下去，後續國防預算或相關軍售議題，藍白仍然持反對的態度，一定會更加削弱美方對台灣的信心，尤其川普政府一直主張台灣須提升國防預算在GDP的占比 ，藍白陣營在國防議題，應該不分朝野團結一致，展現防衛台灣的決心。

