    首頁　>　政治

    美示警藍削弱華府對台支持 政院籲朝野支持提升自我防衛能力

    行政院發言人李慧芝表示，賴清德總統已在今年2月初宣示，政府將持續推動國防改革，並且投入更多的資源，明年的國防預算將達GDP3%以上的目標，以提升台灣自我防衛能力。（資料照）

    2025/08/17 19:08

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國前白宮國安會幕僚長葛雷（Alexander B. Gray）近日在《外交家》（The Diplomat）雜誌發表專文提出嚴厲警告，指台灣主要在野黨國民黨不願優先考慮充足的國防開支，此舉正從根本上削弱華府對台支持的根基。行政院今呼籲朝野和人民站在一起，支持國防改革以及國防預算，展現自我防衛的決心。

    葛雷示警，若台灣無法展現自我防衛的決心，恐將被日益厭倦承擔全球義務的美國視為「不夠認真」的夥伴；台灣如果想繼續成為美國的優先事項，就必須正視。台灣應在未來幾年，將國防開支大幅提升，至少要達到國內生產總值（GDP）的5%。

    對於美方關注台灣安全的維護，行政院發言人李慧芝表示，台海及印太區域的和平穩定，不僅對於國際社會的安全繁榮不可或缺，更應該是區域內各成員的共同責任與目標；賴清德總統已在今年2月初宣示，政府將持續推動國防改革，並且投入更多的資源，明年的國防預算將達到GDP3%以上的目標，以提升台灣自我防衛能力。

    李慧芝強調，台灣站在威權主義威脅的第一線，也是全球民主防線的最前緣，台灣會持續提升自我防衛能力，採購先進設備，展現捍衛國家主權的決心，台灣深刻理解和平的可貴，也明白台海和平不是區域的議題，而是全球經濟與安全穩定的共同責任；台灣將與理念相近國家，共同防範侵擾、捍衛民主自由的價值，並維護區域的和平穩定與繁榮發展。

    李慧芝指出，保衛國家與人民安全是國家的責任，為了提升國防自主，台灣將持續提升國軍戰力、強化國防，以實力維護國家安全，做最充分的準備，才能做最好的應變。

    她說，過去一年來，政府和民間合作積極提升「全社會防衛韌性」，台灣人民對於守護自己的家園，以及民主自由的生活方式有堅定不移的信念，呼籲朝野和人民站在一起，支持國防改革以及國防預算，展現自我防衛的決心。

