前日相中曾根康弘愛孫抵台 會晤蔣萬安稱「未來總統候選人」！

中曾根康隆貼出自己與蔣萬安的合照。（圖翻攝自中曾根康隆IG）

2025/08/17 19:52

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相中曾根康弘孫子、現任自民黨眾議員兼黨內青年局長中曾根康隆，今年5月才訪問台灣，今（17日）起至20日二度率團來台，落地後第一個行程就是與台北市長蔣萬安見面會談。會後，中曾根康隆在社群PO出2人合影，還稱蔣萬安是「未來的總統候選人」。

日本自民黨青年局海外研修團由局長中曾根康隆擔任團長，成員包括眾議員平沼正二郎、參議員神谷政幸、眾議員加藤竜祥等4名國會議員，以及該局中央常任委員會正、副議長、地方黨部青年組織成員等共計70餘人今天抵台。除了蔣萬安，中曾根康隆等人還將晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，拜會立法院長韓國瑜、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、台灣日本關係協會會長蘇嘉全等。

請繼續往下閱讀...

外交部表示，自民黨青年局長久以來擔任該黨推動與台灣交流的重要窗口，定期組團訪台與我國各界進行交流，歷任局長多擔任政府要職，包括前首相岸田文雄、安倍晉三及麻生太郎等均曾任自民黨青年局長。此次自民黨青年局海外研修團訪台，彰顯日方對兩國關係的高度重視與台日友好情誼，有助增進雙邊國會外交及各領域實質合作關係，並深化雙方青年領袖間的交流與瞭解。

而中曾根康隆抵達台灣後首個行程就是與蔣萬安會晤。據悉，蔣萬安和中曾根康隆是老朋友，且中曾根康隆最近剛升格為「三寶爸」，與同樣有3個小孩的蔣萬安開心聊起育兒經。這次會談蔣萬安致贈了一本書名為《Why Taipei Matters》 的書，還特地為中曾根康隆的小孩準備《Hey Taipei》繪本。

會後，中曾根康隆在Instagram限時動態PO出自己與蔣萬安的合照，寫道「與台北市長蔣萬安，自5月以來的重逢。同世代的全球領導者，蔣介石的曾孫，同時也是未來的總統候選人」。

中曾根康隆貼出自己與蔣萬安的合照。（圖翻攝自中曾根康隆IG）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法