幫賴清德說話被藍軍砲轟支持法西斯 林智群翻歷史反擊：臭蔣介石？

賴清德815發文紀念二戰終戰，因全文未提抗戰，被國民黨人譴責歪曲事實，媚日的同時還想要抹去國民黨帶領抗戰的歷。（記者塗建榮攝）

2025/08/17 23:00

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本月15日為二戰終戰紀念日，總統賴清德當天在臉書發文談及這場歷史浩劫，強調「團結必勝、侵略必敗」，卻因全文只提「終戰」未提「抗戰」，讓國民黨包括前總統馬英九、主席朱立倫等人跳出來痛批扭曲歷史、刻意淡化日本當年暴行。對此，律師林智群直言，台灣在二戰時還是日本屬地，根本不可能參加抗戰，這才是歷史事實！

針對賴清德815發文紀念二戰終戰全文未提抗戰，被國民黨人譴責歪曲事實，媚日的同時還想要抹去國民黨帶領抗戰的歷史，林智群今天（17日）在臉書發文，「終戰就是戰爭結束，是一個客觀中立名詞。台灣二戰時是日本屬地，不可能抗戰，中華民國人硬要塞給大家『抗戰』這個概念，很奇怪。

「賴清德講終戰，就是一個比較中性的名詞，結果有些華國難民還不知足，硬要人數比他們多很多的台灣人接受他們的屎觀。如果蔣介石沒被趕到台灣，你們在大陸愛怎麼講抗戰是你家的事情，但台灣就是沒抗戰過，現在你就是站在台灣土地上，麻煩給大家放尊重一點！」

該貼文曝光後，讓藍營支持者炸鍋，指稱林智群支持法西斯。林智群馬上PO出蔣中正掌政時的行政院長孔祥熙與納粹領導人希特勒的合照反擊，「我講台灣二戰時是日本屬地，不可能參加抗戰，一堆老藍人氣噗噗，跑來嗆聲，說我媚日啦！支持法西斯啦！這就是他們的頭腦品質，完全沒辦法獨立思考，把不相干的事情扯在ㄧ起，『台灣二戰時是日本屬地，不可能抗戰』是歷史事實，難道反對法西斯、反日，就可以竄改歷史嗎？」

「要說法西斯，國民黨才是跟德國納粹黨合作無間，不然松滬會戰，蔣介石的德械師（87師、88師、教導總隊）是哪來的？就是納粹提供裝備跟訓練的啊！後來德國跟日本合作，不再提供軍事援助時，中國的飛機都是蘇俄提供的，人家出飛機還出飛行員，結果現在大家只知道美國飛虎隊，其實史達林那個時候也有幫忙國民黨蔣介石。二戰結束後，蔣介石獲得日本白團（一堆日本帝國軍官）協助，訓練出一堆軍官打了823砲戰。這些講反法西斯的老藍人，是在臭蔣介石跟國民黨嗎？這些中國歷史，我都比你熟，你們這些人還有什麼臉講中國歷史？」

