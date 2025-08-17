力挺江啟臣 盧秀燕：罷免副院長可能也幹掉未來市長

2025/08/17 18:51

台中市長盧秀燕也給朱立倫抱抱惜惜，結果朱立倫主動先抱她。（記者歐素美攝）

台中市長盧秀燕給立法院副院長江啟臣抱抱惜惜。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第三選區立法院副院長江啟臣，今天下午新社區鎮安宮舉行「支持江啟臣，新社團結晚會」反罷免活動，國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、立委牛煦庭、楊瓊瓔、高金素梅及民眾黨立委張啟楷等都到場站台力挺。盧秀燕表示，江啟臣是民進黨罷免的頭號目標，罷免江啟臣可能幹掉未來的市長，當場給江啟臣抱抱惜惜，並呼籲大家823一定要出來票投不同意罷免。

盧秀燕說，江啟臣是立法院副院長，是民進黨罷免的頭號目標，因為罷掉他就等於罷掉立委及一個副院長，甚至以後的市長也被幹掉，所以江啟臣是民進黨的眼中釘，重中之重，江啟臣委屈了，當場抱抱江啟臣「惜惜」，還有黨主席朱立倫，盧秀燕也當場抱抱惜惜。

朱立倫說，江啟臣是國民黨最優秀的，將來要領導台中，盧秀燕站在一旁也點頭。朱立倫說，他一年前來新社為江啟臣站台，今天再來是因進黨發動大罷免，理由就是選輸要翻桌。全世界沒有任何國家這樣舞（搞），這就是賴清德及民進黨，侮辱台灣人，呼籲大家不要放鬆，823一定要站出來投票，讓江啟臣未來繼續為大台中服務。

江啟臣表示，823要終結大罷免，726已經25比0，民進黨還不罷手，要繼續罷到底，所以823除了守住江啟臣，守住山城及台灣民主，也是守住你自己，讓台灣的民主可以繼續向前行，告訴政府不要再搞鬥爭，要顧民生。

新社區農會總幹事羅文正、高金素梅、楊瓊瓔等則表示，江啟臣協助新社香菇在全聯上，爭取在新社續辦花海，這樣好的立委不該被罷免。

