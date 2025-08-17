823核三重啟公投案倒數 朱立倫南下雲林宣講

朱立倫（中）到雲林為核三重啟公投案宣講，呼籲民眾投下同意票。（記者李文德攝）

2025/08/17 18:12

〔記者李文德／雲林報導〕8月23日將舉行核三重啟公投，國民黨雲林縣黨部今（17）日連續舉辦3場宣講會，黨主席朱立倫下午4點出席西螺鎮場次，為核三重啟議題助講。

雲林縣黨部在斗六縣黨部、斗南順安宮、西螺鎮農會舉辦3場「核電公投」宣講會，縣長張麗善、立委許宇甄、張嘉郡、丁學忠、民眾黨立委張啓楷參加，朱立倫則參加西螺場。

朱立倫說，823除是反惡罷外，留住優質立委為全民福祉把關，其次就是「核三重啟公投案」。核電是世界趨勢，現在位於屏東的核三廠，好好一個電廠還可用二、三十年以上的電廠，可替國人提供安穩且便宜的電，這理應來說是好事，如果不要核電就任意關廠，可能就會缺電，到時候就用火力發電，屆時可稱為「火力全開」影響全民的健康。

朱立倫表示，現在台電買綠電，如太陽能光電板1度電4元多至5元，但才賣3元多，但執政黨政府卻要國民拿1000億元補貼台電損失，如果用核電1度才1元多，是最省、最安全健康的電。所以8月23日一定要用同意票，繼續支持第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後得繼續運轉，既可保障國家經濟，也能保障家用電穩定，為了國家發展與人民福祉，呼籲大家踴躍站出來，投下核三重啟公投的同意票。

