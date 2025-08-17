明年國防預算9月送立院 王定宇籲朝野共同支持戰力提升

2025/08/17 18:18

〔記者謝君臨／台北報導〕美國白宮國安會前幕僚長葛雷近日發出嚴厲警告，直指台灣主要在野黨國民黨不願優先考慮充足的國防開支，此舉正從根本上削弱華府對台支持的根基。民進黨立委王定宇表示，明年度國防預算在9月份會送進立法院，希望藍白委員不要忘記在選總統時說對國家安全的重視。他強調，國安沒有黨派顏色之分，呼籲不分朝野一起支持台灣的國防戰力提升。

本屆立法院在藍白立委主導下，這1年多來，對於國防安全的作為令外界感到疑慮，包括今年度國防預算刪除數達84億元，凍結數為899億元，刪除加凍結比率高達20%以上，是近年最高。另外，藍白多次封殺「立委赴中納管」的國安修法草案；而國土安全韌性特別預算也險遭刪除。多位國內外專家學者均提出警告，此舉恐向盟友釋出台灣不重視自我防衛的錯誤訊息。

請繼續往下閱讀...

王定宇指出，台灣明年度國防預算將會達到「國內生產毛額」（GDP）3%以上，不僅達到美國政府所要求的最低標，對台灣來說，也是重視自我安全的展現，但這不完全等同於戰力，應思考台灣現在需要什麼樣的不對稱戰力，如何建構一個融合AI高科技，以最少、最精簡的人力，達到最大殺傷力的不對稱戰力。

他也說，面對中國的長程火箭彈或各式各樣的飛彈、導彈，以及無人機等，這些可能影響台灣重要設施或人民生命安全，也應思考如何建構一個完整的防空網絡，把台灣能夠層層保護住。

而在台灣戰場管理部分，王定宇表示，指揮管理系統的提升，以及建構以台灣本土產業為主、自給自足的國防供應鏈，透過這些支出，可以讓國家更安全，經濟及民主的發展能夠更有保障。對於盟友來說，看到台灣國防預算提升，除展現台灣自我保衛的決心，扎扎實實建構的力量，也是在建構和國際盟友之間的關係。

他說，樂見台灣國防預算往上調升，也請藍白委員不要忘記在選總統時，不分朝野政黨大家嘴巴都說非常重視國安，而這些對台灣安全非常重要的預算，在審查時，也希望不要聽到各式各樣的藉口，把它刪、減、凍，這不僅傷害台灣實質的國防實力，盟友看到台灣都不重視自己時，這會是一個危險的訊號。

王定宇指出，明年度國防預算在9月份會送進立法院，不管是國防提升的特別預算或年度總預算，民進黨立委都會好好把關，希望提升國防戰力，更要呼籲不分朝野政黨，國家安全沒有黨派顏色之分，每一個人的安全都很重要，希望大家能夠一起支持台灣的國防提升。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法