    氣候變遷是台灣各世代挑戰 賴清德：2030年前投入9千億淨零轉型

    總統賴清德表示，政府預計在2030年前、新台幣9千億元預算，投入淨零轉型。（記者塗建榮攝）

    總統賴清德表示，政府預計在2030年前、新台幣9千億元預算，投入淨零轉型。（記者塗建榮攝）

    2025/08/17 18:04

    〔記者黃宜靜／台北報導〕為因應全球淨零轉型與永續發展趨勢，總統賴清德今（17）日出席「台灣氣候與健康聯盟—院長永續講堂」致詞時表示，政府預計在2030年前、新台幣9千億元預算，投入淨零轉型，帶動民間共同投資4兆元，也期盼醫界能投入生醫領域，若醫界、生醫界、科技界3個領域串聯，相信台灣的生醫領域發展能成為國際矚目焦點。

    賴清德表示，氣候變遷帶來的極端氣候，不僅是颱風、短時強降雨帶來的水災，還帶來熱浪、氣溫上升，影響到傳染病散播、糧食安全，對人類的健康、生活影響極大，是我們這一代、更是下一代必須共同面對的挑戰。因此去年他上任後，也在成立國家氣候變遷對策委員會，希望凝聚各方力量，促進台灣永續發展。

    賴清德指出，2050年淨零排放從前總統蔡英文宣誓開始，一直是台灣永續發展目標，並不會因為時空轉變或地緣政治變化而有任何改變。因此氣候變遷對策委員會訂定2030年國家減碳目標達28±2%、2035年減少38±2%目標，並由政府六大部門提出行動方案，預計在2030年之前，投注新台幣9000億元，帶動民間共同投資4兆元，希望成功達到能源轉型更安全、產業轉型更有競爭力、生活轉型更永續、社會轉型更具韌性。

    賴清德表示，衛福部去年已輔導40家醫療院所推動碳盤查，未來將持續推展淨零碳排計畫，也期盼醫界能投入生醫領域，若醫界、生醫界、科技界3個領域串聯，相信台灣的生醫領域發展能成為國際矚目焦點。

