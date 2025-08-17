美前國安高層示警國民黨恐削弱華府對台支持 學者：防衛決心是重要訊號

國防安全研究院戰略所所長蘇紫雲。（資料照）

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國前白宮國安會幕僚長葛雷（Alexander B. Gray）近日撰文警告，國民黨不願優先考慮充足的國防開支，正從根本上削弱華府對台支持的根基。對此，學者蘇紫雲認為，台灣展現防衛決心與意志，目前既能滿足自身防衛需求，也能增進外交籌碼，是最重要的訊號。

亞太和平研究基金會執行長董立文今（17）日受訪指出，其實美方早就非常關注兩岸關係政策在台灣政黨政治中的走向，並發現當美國在全力支援台灣的同時，有可能被台灣內部親中政黨的力量抵消。

董立文認為，台灣必須自己展現出有決心、能力與意志，能夠抵抗中共對台灣的壓力跟侵略，若在野黨在國會中杯葛國防預算，甚至提出比較親中的兩岸關係政策方向，會被認為台灣沒有能力與意志抵抗中國的侵略，對台灣來說是非常嚴重的問題。

國防安全研究院戰略所所長蘇紫雲指出，以台灣目前的處境，展現防衛決心與意志的確是最重要的訊號，既能滿足自身防衛需求，也可以增進外交籌碼、提高與盟友間的互信。

蘇紫雲表示，葛雷的話語值得深思，每個國家都要自助才有人助，實務上也可看到川普政府對韓國、日本、北約都有類似的態度，他指出，不只是葛雷，美國國會議員、美國退將都曾呼籲台灣增加國防預算，美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）也曾喊話台灣國防預算應增加至GDP 5％。

但蘇紫雲也說，每個國家都有自己的內政，外國的評論可以參考，仍要避免失去台灣的主體性，他認為，要達成國防預算上升的目標，應先強調台灣有自身自主權，才有提高國防預算的說服力。

