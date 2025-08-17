為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍營挺核廣告仿《南方四賤客》 蘇巧慧：硬塞不實內容顯露造謠本性

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧與綠營立委、議員到新店力挺罷團「拔羅波」。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧與綠營立委、議員到新店力挺罷團「拔羅波」。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/17 17:17

    〔記者羅國嘉／新北報導〕國民黨文傳會近日推出挺核三延役公投宣傳片，影片模仿美國動畫《南方四賤客》，內容嘲諷總統賴清德及民進黨團總召柯建銘等人，對此，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（17）日批評，藍營用熱門IP未經授權就直接拿來當廣告，廣告內容還是不實的、當事人沒講過的話硬塞進他嘴裡，顯見藍營造謠、不遵守法治的態度一覽無遺。

    藍營近日推新廣告走美國成人政治諷刺動畫《南方四賤客》風格，其中開車的「萊爾（liar）校長」影射總統賴清德，還有身穿皮衣的影射為輝達執行長黃仁勳、戴眼鏡的則是和碩董事長童子賢，因挺核能被趕下車。最後片段則出現其他角色，分別影射綠營立院黨團總召柯建銘、立委王義川等人。

    蘇巧慧今天下午出席罷免國民黨立委罷明才的「拔羅波 拚一波」宣講活動前受訪時表示，她覺得大家流行用熱門IP進行二創，這如果是個人行為無可厚非，但拿來營利，甚至當政黨的廣告宣傳，其實這有沒有版權疑慮，應該是大打問號。

    蘇巧慧批評，所以藍營用這種熱門IP未經授權就直接拿來當作自己的廣告，甚至廣告內容還是不實的、當事人從沒講過的話硬塞進他嘴裡，這顯現藍營造謠、不遵守法治的態度一覽無遺，這就是大家熟悉的藍營。

    媒體追問民眾黨主席黃國昌表態新北市長？蘇巧慧則表示，民眾黨有自己的活動，藍白之間也有自己的問題，綠營該做的事就像現在陪著公民團體，以及熱愛台灣民主的朋友，一步一步往前走，才是綠營現在要做的事。

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（右3）與綠營議員到新店力挺罷團「拔羅波」。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（右3）與綠營議員到新店力挺罷團「拔羅波」。（記者羅國嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播