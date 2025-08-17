藍營挺核廣告仿《南方四賤客》 蘇巧慧：硬塞不實內容顯露造謠本性

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧與綠營立委、議員到新店力挺罷團「拔羅波」。（記者羅國嘉攝）

2025/08/17 17:17

〔記者羅國嘉／新北報導〕國民黨文傳會近日推出挺核三延役公投宣傳片，影片模仿美國動畫《南方四賤客》，內容嘲諷總統賴清德及民進黨團總召柯建銘等人，對此，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（17）日批評，藍營用熱門IP未經授權就直接拿來當廣告，廣告內容還是不實的、當事人沒講過的話硬塞進他嘴裡，顯見藍營造謠、不遵守法治的態度一覽無遺。

藍營近日推新廣告走美國成人政治諷刺動畫《南方四賤客》風格，其中開車的「萊爾（liar）校長」影射總統賴清德，還有身穿皮衣的影射為輝達執行長黃仁勳、戴眼鏡的則是和碩董事長童子賢，因挺核能被趕下車。最後片段則出現其他角色，分別影射綠營立院黨團總召柯建銘、立委王義川等人。

蘇巧慧今天下午出席罷免國民黨立委罷明才的「拔羅波 拚一波」宣講活動前受訪時表示，她覺得大家流行用熱門IP進行二創，這如果是個人行為無可厚非，但拿來營利，甚至當政黨的廣告宣傳，其實這有沒有版權疑慮，應該是大打問號。

蘇巧慧批評，所以藍營用這種熱門IP未經授權就直接拿來當作自己的廣告，甚至廣告內容還是不實的、當事人從沒講過的話硬塞進他嘴裡，這顯現藍營造謠、不遵守法治的態度一覽無遺，這就是大家熟悉的藍營。

媒體追問民眾黨主席黃國昌表態新北市長？蘇巧慧則表示，民眾黨有自己的活動，藍白之間也有自己的問題，綠營該做的事就像現在陪著公民團體，以及熱愛台灣民主的朋友，一步一步往前走，才是綠營現在要做的事。

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（右3）與綠營議員到新店力挺罷團「拔羅波」。（記者羅國嘉攝）

