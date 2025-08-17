批白營個案式修法全黨救1人 綠委籲三思而後行

民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

〔記者謝君臨／台北報導〕對於偵辦「柯文哲案」的檢察官日前升任，立法院民眾黨團批評掌權者以人事控制個案偵辦，提案修「法官法」，要求檢察官人事審議委員會減少官派委員，並引入外部委員。民進黨立委賴瑞隆批評，若透過個案式修法全黨救1人，這絕對是錯誤且負面的做法，對於台灣民主更是重大傷害，呼籲民眾黨三思而後行。

「法官法」第90條規定，檢審會置委員17人，由法務部長指派代表4人、檢察總長及其指派的代表3人與全體檢察官所選出的代表9人組成之，由法務部長指派具法官、檢察官身分的次長為主任委員。民眾黨團提案減少官派委員4人，同時增加社會公正人士4人，主委則由檢審會委員互推產生。

對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤強調，司改必須超越黨派，這1年多以來，民眾黨不管是卡司法預算、杯葛司法人事案，以及很多個案性、針對性的修法，都不是出自於整體國家司法制度的革新，而是為了政治利益、全黨救1人。

吳思瑤認為，司法官的升任制度行之有年，不是民進黨上任後才調整，過去不分藍綠都循這樣的制度運行。民眾黨現在為了柯文哲的個案、為了政治報復，做出個案式的修法，這會面臨司法界很大的反彈。「黃國昌動員全黨鬥臭司法、動用民粹超越司法的作為，已引起法界反彈，他要繼續和整個司法界為敵嗎？」

民進黨立委賴瑞隆認為，立法權和司法權應該要相互尊重，而司法的獨立性和人民的信任非常重要。現在民眾黨為了柯文哲案，持續用立法權介入司法，甚至要求釋放柯文哲，透過國會的力量指揮司法辦案，這非常不恰當。過去一段時間以來，已經有非常多用政治力介入司法的行為和修法，這都是很負面的示範。

賴瑞隆指出，從過去種種跡象來看，「柯文哲案」確實涉及圖利、貪污，司法正在審理當中，應充分尊重。若不斷透過個案式修法全黨救1人、甚至以藍白多數主導的國會救1人，這絕對是錯誤且負面的做法，對於台灣民主更是重大傷害，如果執意傷害司法獨立，台灣民意終究會給予最嚴厲的譴責和反撲。

律師黃帝穎批評，個案修法絕對是民主法治國家非常錯誤的示範，不論是修「法官法」，或是以質詢名義用疑似造假的示範帶質詢法務部長，甚至假考察之名跑去台北地檢署等，被各界質疑是干涉司法個案，很清楚的，這樣的行為絕對沒有正當性，也不會被全世界民主國家所接受。

