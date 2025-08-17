綠批藍每逢選舉就轉彎：昔擋核廢乾貯、今喊核三重啟

民進黨發言人卓冠廷。（資料照）

2025/08/17 16:50

〔記者陳昀／台北報導〕823核三重啟公投即將投票，國民黨今宣稱，今年5月邁入非核家園後，能源結構失衡、電價漲聲不斷、產業投資信心動搖；對此，民進黨發言人卓冠廷強調，民進黨執政供電無虞，過去阻擋燃料棒乾貯設施的國民黨，每逢選舉就立場大轉彎，讓人質疑其能源政策的穩定性與科學依據，呼籲藍白停止能源造謠誤導人民視聽，對社會造成長遠危害。

卓冠廷指出，民進黨執政進入第10年，始終都以負責任的態度確保供電無虞，為產業發展備好電力，回顧台灣供電最吃緊就是前總統馬英九交接給蔡英文前總統的初期，2016年5月的備轉容量率曾低至1.64%，但民進黨政黨輪替後推動能源轉型政策，即便核電廠陸續除役，近3年日尖峰備轉容量率沒有1天低於6%，並大減空污排放量7成。這樣的成果，是「正確的能源政策」最好的證明。

卓冠廷質疑，過去阻擋燃料棒乾貯設施的國民黨，現改口說放在核電廠內可以安心，讓人質疑其能源政策的穩定性與科學依據。核一廠乾貯設施的水保計畫早在2010年即獲核定，2013年申報完工卻遭時任新北市長朱立倫主政的新北市政府駁回，送審13次皆遭退回；核二廠乾貯設施亦於2015至2019年間送審12次皆遭朱立倫、侯友宜否決，最終甚至導致核二廠1號機提前半年停機。

卓冠廷說，全球能源趨勢長期往再生能源及節能走，核電則是多種發電手段的一種，就算在同一國家，核電也因地質、設備條件不同而不一定能延役或重啟，在野黨只挑延役成功案例講，卻避開延役過程因投資不堪負荷或因地質條件中途喊停的案例。

卓冠廷重申，民進黨執政，會以「兩個必須」、「三個前提」來務實看待核電廠重啟程序，核安會必須依法訂立安全審查程序辦法，台電必須依照核安會規定進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件，重啟的期程與成本效益。理性討論能源政策，現在絕非核三重啟公投的正確時間點，因此民進黨將號召民眾對此公投投下不同意票。

