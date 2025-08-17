南投「去游除垢」車掃大遶境 串聯6鄉鎮挺罷游顥

南投「去游除垢」罷團舉辦車掃大遶境，立委黃捷（左二）、陳亭妃（左三）陪同罷游領銜人林敬桐（右四）一起車掃。（記者劉濱銓攝）

2025/08/17 16:45

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免國民黨立委游顥將在8月23日投票，「去游除垢」罷團今與「經濟民主連合」發起車掃大遶境，串聯選區6鄉鎮相挺罷游，民進黨立委陳亭妃也率「妃妃鐵騎」單車隊響應，立委黃捷更站上宣傳車掃街，呼籲同意罷免、守護台灣民主。

經濟民主連合智庫召集人、律師賴中強表示，游顥不願回應長期配合親中的質疑，使得游已成為傅崐萁的急先鋒，配合中國統戰政策，嚴重損害台灣利益，這樣的立委才是最該被罷免的人。

陳亭妃抨擊，游顥透過違反國會程序，推動違憲法案，惡意刪除攸關人民生活與國家安全的預算，已對台灣造成嚴重傷害，絕不能坐視不管，呼籲南投鄉親一定要呼朋引伴，站出來投票。

黃捷則強調，罷免之路一路走來非常辛苦，志工遭遇打壓、辱罵，但從來沒有放棄，為的就是要守護這個國家，呼籲更多民眾站出來，在823投下關鍵選票。

罷游領銜人林敬桐說，南投第二選區幅員廣闊，這是一場艱辛的行動，此次車掃橫跨6鄉鎮，期望能把罷免不適任立委的聲音傳達到每戶人家，一起在823下架游顥。

