核三公投倒數 屏縣不同意、同意重啟陣營衝刺宣講

藍委蘇清泉（持麥克風者）和屏東縣議員黃明賢17日舉辦《新核能時代》放映會。（記者羅欣貞攝）

2025/08/17 16:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕核三重啟公投將於8月23日登場，核三廠所在的屏東縣，不同意與同意重啟的陣營，紛紛把握時間展開最後衝刺。

繼屏東、高雄、台南數十個公民團體15日共同在屏東市舉辦核三不重啟屏東晚會，受到鄉親熱烈響應後，20日（週三）晚間6點30分至8點30分在屏東縣立體育館內，還有1場反核三重啟公投「愛屏東顧鄉土之夜」，邀請民眾踴躍出席，可自由進場，不須提前報名與現場報到，活動訴求「屏東人不能把核廢料留給下一代！」，主張核三不重啟，呼籲民眾8月23日公投投下「不同意」。

另外，立委蘇清泉、屏東縣議員黃明賢服務處，今（17）日則是在屏東市瑞光社區活動中心，舉辦「破除迷思．理性對話－《新核能時代》放映會」，活動主張支持核三在安全無虞下延役，因台灣承受不起「非核家園」的代價，蘇清泉、議員黃明賢、蘇資婷等人均出席，現場邀請台電前核能技術經理羅富國與民眾交流。

針對經濟部長郭智輝日前在立院答詢時表示「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」，蘇清泉今再度批評指出，此話嚴重失言、失格，台中火力發電廠同樣有敦親睦鄰經費，但台中人也不遺餘力在反對，因此回饋金不是必要。

反核三重啟「愛屏東顧鄉土之夜」將於20日晚間登場。（記者羅欣貞翻攝）

