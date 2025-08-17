為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    屢遭點名換將 邱泰源再回應：我從來不care

    衛福部長邱泰源面對點名下台強調「我從來不care這個部分」，以病人為中心仍是他的核心價值。（記者塗建榮攝）

    衛福部長邱泰源面對點名下台強調「我從來不care這個部分」，以病人為中心仍是他的核心價值。（記者塗建榮攝）

    2025/08/17 16:05

    〔記者黃宜靜／台北報導〕美國關稅談判、726罷免挫敗等爭議衝擊政府施政，內閣改組傳言不斷，屢被外界點名換將的衛福部長邱泰源昨日在活動中說「名利都沒有，事情做愈多，被罵得也愈多。」對此，他今（17）日再次回應，昨天的活動場合都是自己人，是開玩笑講的，「我從來不care這部分」，做行政工作一定會受到指教，有義務虛心承擔，以病人為中心仍是他的核心價值。

    邱泰源今出席台北榮總舉辦的「台灣氣候與健康聯盟-院長永續講堂」，接受媒體聯訪時表示，昨日活動場合都是自己人，是開玩笑講的，做行政工作一定會受到指教，有義務虛心承擔。

    邱泰源表示，醫療教育是以病人為中心，將病人照顧好是核心價值，後來醫學院當教授、擔任醫師公會全國聯合會理事長時，也是都抱持著這個理念。而擔任行政職時，確實需面對很多壓力、不同意見，有義務承擔各種指教，但仍會堅守醫療價值，不在乎名利，以維護人民健康為核心的精神，「這是醫界百年不變的道理」。

    面對這些壓力，邱泰源強調「我從來不care這部分，因為我從當醫師第一天到現在，每天都盡我所能做我該做的事情。」

