823罷免黃金週末 綠軍、罷團新店齊呼「迎接新人才」

2025/08/17 15:43

〔記者羅國嘉／新北報導〕第二波罷免投票前黃金週末，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（17日）與議員陳乃瑜、台北市議員許淑華及罷團志工，從新店捷運七張站出發沿路到北新藝術廣場進行街掃，呼籲民眾823罷免國民黨立委羅明才。蘇巧慧表示，守護台灣民主是大家共同意志，也是一條要攜手走下去的道路。

蘇巧慧今天下午2時許與許淑華、陳乃瑜、陳永福及罷團「拔羅波」、「板橋大刪元」、「山除薇害」等從捷運七張站進行徒步掃街，並於下午3時30分許在掃街終點「北新藝術廣場」進行宣講。掃街過程沿路有民眾停車揮旗、比讚更喊「加油」。遊行隊伍也高喊「同意罷免 拒絕核廢，罷免羅明才 迎接新人才」口號。

蘇巧慧表示，不論外在環境多麼艱困，烈日或風雨再大，大家守護台灣、維護憲政秩序與民主體制的決心始終不變。雖然在726經歷挫折，但大家沒有因此灰心，這次能再次看到大家帶著笑容站在這裡，真的非常不簡單。經過幾個星期，已經擦乾眼淚，準備繼續堅定向前，這正是今天最重要的意義。

陳乃瑜指出，羅家父子在新店、深坑、石碇、坪林、烏來已掌握立委席次超過兩輩子。然而，在這段漫長的時間裡，對新店的創新與改變卻遠遠不成比例。立院需要的是認真問政立委，而不是親中，甚至在院內「又唱又跳、數鈔票」形象。

許淑華、陳永福服務處特助陳韋任則說，希望大家能團結起來，用行動證明台灣公民的力量不是虛的，而是真的，呼籲大家回去後再多拉兩票、三票，讓823的聲音真正被聽見。

另外，羅明才將於明（18日）邀請立法院長韓國瑜到新店進行車掃。他說，挺正義，拒絕無差別大惡罷，挺在地，挺認真做事的羅明才。呼籲選民823投「不同意罷免」團結守住民主。

