陸委會沒禁他去93閱兵 館長又嗆：我沒有很重要嗎？

人正在中國深圳直播的網紅館長（右），日前曾表示想要現場看「九三閱兵」。（翻攝自YouTube）

2025/08/17 14:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共將在北京舉辦九三閱兵，陸委會禁止公務人員、退役將領參加，網紅「館長」陳之漢卻稱「陸委會開記者會，叫他不能去九三閱兵」。事後，陸委會駁斥，規範對象不包含民間人士，「不用覺得自己很重要」，讓館長再度不滿直言，「我沒有很重要嗎？」

中共9月3日將舉辦「抗戰勝利80週年」閱兵，可能邀請前總統馬英九、國民黨或退伍老兵參加典禮，陸委會14日宣布三項禁令，一、禁止中央與地方政府人員出席中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動。

二、禁止曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之特定身分人員出席中方九三閱兵活動，違反者將依法懲處。三、倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴中參加前揭活動，涉及與中方從事任何形式之合作行為，將依兩岸條例等相關法律規定裁罰。

針對「館長」日前表示，想去現場觀看閱兵，但擔心被檢舉、處罰。陸委會發言人梁文傑14日表示，館長只是一般民眾，對於民間人士並無禁止。

不過，館長當晚在直播中批評陸委會不讓他去參加「九三閱兵」，更點名梁文傑嗆聲說，「我請教你，你可不可以再講明確一點，我說要去看九三閱兵，你在那邊恐嚇我是不是？我犯哪一條罪？XXX，你回答我啊！」

陸委會日前回應，陸委會規範的對象，都是政府公務員或曾任政府公務員，「館長這類民間人士根本不在其內，不用自己覺得自己很重要」。

對此，館長在直播中不滿回嗆，「我沒有很重要嗎？『陸委會』快變『管委會』，它這個單位是要負責兩岸交流的，不是做兩岸分裂的，不是整天講我，我不重要、我不重要，你一直扯我幹嘛？以後就不要講我」。

