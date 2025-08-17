核三重啟公投黃國昌叫戰賴清德 要求比照大選公開辯論

黃國昌說，若總統賴清德對核三重啟這麼有意見，可加開公開辯論。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕民眾黨提出的核三重啟公投案將在8月23日投票，民眾黨籍立委暨黨主席黃國昌今（17）日受訪時叫戰民進黨，要求民進黨自己派主將「出來戰」，「怎麼會823民進黨怯戰成這個樣子呢」？說明會5名代表沒有1人是民進黨主將。黃國昌說，若總統賴清德對核三重啟這麼有意見，本週可加開公開辯論，「比照總統大選的辯論會的模式，我公開邀請賴清德主席出來公開辯論」，別躲在辦公室裡不出來。

針對前民眾黨主席柯文哲昔談核廢料的「縫肛門」說，現場媒體向黃國昌提問此事，黃嗆聲道，他一直說民進黨故步自封，像山頂洞人緊抱過去想法不放，世界科技不會因為民進黨的故步自封停下腳步，綠營側翼與其不斷拿別人出來消費，不如自己派主將出來戰，邀請賴清德下週來公開辯論。

至於民眾黨雲林縣黨部副主委林宜豊發文稱，國民黨對823公投不積極、「民眾黨不是國民黨的小弟」，黃國昌指出，與國民黨在823公投空戰上合作非常愉快融洽，但民進黨冥頑不靈，即便是令人敬重的企業家，賴清德仍擺出「我說了算」的姿態，科技發展最重要的基礎就是電力，民眾黨願把國家利益放在政黨利益之上，即使讓民進黨踩著民眾黨肩膀跨出這一步，對台灣產業發展都是重要的事情，民進黨持續擺爛、面對公投全面熄火，不斷拿同樣話語恐嚇民眾，就是不希望人民投票，讓綠營持續為所欲為。

黃國昌表示，美國智庫、商會、國際媒體最關心台灣能源供給是否能滿足台灣產業發展需求，這是攸關台灣國家發展、下一代福祉的事情。

