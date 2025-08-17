中二「解顏行動」車掃 黃捷、吳崢：下架不適任貪汙立委

中二「解顏行動」團隊今天在霧峰進行車隊掃街，民進黨立委黃捷（右）、發言人吳崢（左）陪同掃街，呼籲大家823出來投同意罷免。（記者陳建志攝）

2025/08/17 14:35

〔記者陳建志／台中報導〕罷免投票倒數6天，中二「解顏行動」團隊今天邀請民進黨立委黃捷、發言人吳崢，在台中市議員林德宇、李天生、張芬郁、中二解顏發言人林宣宏等人陪同下，於霧峰進行車隊掃街，強調清廉、認真服務是當立委的基本門檻，顏寬恒已是法院認證的貪汙犯，呼籲大家8月23日汰舊換新，投下同意罷免。

中二「解顏行動」發言人林宣宏表示，昨天顏寬恒委員也在霧峰舉辦遊行，現場多位里長到場陪同，但感覺像被綁在他身邊跟著一起遊行，這不是民主的訴求，希望我們的民主是可以自由的表達意見，要拒絕地方勢力繼續深入中二選區，呼籲大家出來投同意罷免。

林宣宏表示，過去中二選區的投票，屢屢傳出賄選、投票遭到干擾等情事，隨著投票時間越來越接近，相關的傳聞也不斷地傳出。呼籲市府及選委會謹守行政中立、確保選務穩定，同時也拜託更多民眾能報名外監人員或自主監票，為中二守住民主。

黃捷表示，中二選區罷免顏寬恒，自己第1階段、第2階段都沒有缺席，現在最後衝刺期，一定要來中二幫罷團還有公民朋友加油打氣，強調這個選區連署要達標非常不容易，不過大家還是努力順利達標，現在距離目標只剩1步，希望最後6天可以催出更多的同意票，呼籲更多的鄉親823可以出來投下同意罷免票。

吳崢則表示，今天是投票前最後1個週末，顏寬恒是法院一審宣判認證有罪的貪汙犯，這已經不適任政治人物，強調清廉、認真服務是當立委的基本門檻，如今司法已經做出明確宣判，是不適任立委明確的指標，希望鄉親8月23日可以站出來投下同意罷免汰舊換新，讓台中第二選區可以選出清廉、勤政更好的民意代表。

今天台中市議員李天生、林德宇、張芬郁也陪同掃街，李天生表示，這是一場民主的聖戰，呼籲大家823一定要出來投下同意罷免，希望大家透過投票，淘汰、下架毀憲亂政、違法的立委。

中二「解顏行動」團隊今天在霧峰進行車隊掃街，台中市議員李天生（左起）、林德宇、張芬郁也陪同在大街小巷掃街。（記者陳建志攝）

