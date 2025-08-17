侯友宜稱若要選市長應「少說多做」 黃國昌：100％正確

新北市民眾黨籍市議員陳世軒舉行「搖滾水樂園」活動，有意參選新北市長的民眾黨籍立委暨黨主席黃國昌前來參加，席間受訪。（記者黃子暘攝）

2025/08/17 14:21

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市民眾黨籍市議員陳世軒舉行「搖滾水樂園」活動，有意參選新北市長的民眾黨籍立委暨黨主席黃國昌前來參加。新北市長侯友宜說，參選市長應「少說多做」，黃國昌回應，侯友宜所說100％正確，政治人物有心為台灣、新北做事，應是要全心好好做事，侯友宜作為新北大家長，過去幾年市政成績有目共睹，相信大家也期待讓市政更好的延續下去。

現場媒體提問陳世軒將如何輔選黃國昌與黨內有意參選市議員者，陳世軒表示，民眾黨公職在過去一年多內，表現有目共睹，黨內也在新北各區舉辦許多活動，包括幫助農民送高麗菜等等。

請繼續往下閱讀...

陳世軒也說，「水樂園」活動自他父親、新北市國民黨籍議員陳明義開始舉辦，至今已經10幾年，參加過「水樂園」活動的政治人物都當上新北市長了，包括前新北市長朱立倫、侯友宜等，認為這活動絕對是好兆頭，家長也能看見政治人物也可以很親民、沒有偶像包袱，可以跟小朋友打成一片，「接受小朋友凌虐」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法