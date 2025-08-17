HPV疫苗公費擴大施打 卓揆秀政績台灣為東亞第一

行政院長卓榮泰今日發文細數部會近期政績，指今年9月擴大疫苗公費施打對象，113年度入學的學生，不分性別皆可施打HPV疫苗，台灣將成為東亞第一個提供男性完整接種兩劑HPV疫苗的國家。（圖擷取自臉書）

2025/08/17 14:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕HPV疫苗公費擴大！行政院長卓榮泰今日發文細數部會近期政績，指今年9月擴大疫苗公費施打對象，113年度入學的學生不分性別皆可施打HPV疫苗，台灣將成為東亞第一個提供男性完整接種2劑HPV疫苗的國家。

卓榮泰指出，台灣男性將於今年9月納入接種對象，HPV疫苗不僅可以預防子宮頸癌，也能預防包括口咽癌、肛門癌、外生殖器癌與尖形濕疣等疾病。

另，卓榮泰提及，勞動部擴大「促進新住民就業補助」適用對象，已歸化並設籍的新住民朋友也能享有補助，協助順利融入職場、提升就業競爭力。

在文化方面，卓榮泰表示，「llisin no Fakong」（貓公部落年祭）登錄我國重要民俗，「llisin no Fakong」為貓公部落獨特的祭儀文化，部落保存了歌謠、祭詞、陶杯製作、釀酒等傳統文化技藝，更凝聚了族群記憶與認同。

此外，卓榮泰祝賀台灣女子拔河隊在世運會以7連勝，場場直落2完美奪下金牌，更在該項目完成六連霸紀錄。他強調，「謝謝選手們在大雨下揮灑汗水為國爭取榮耀」。

卓榮泰說，2025年台灣文博會圓滿落幕，5天展期吸引65萬人次參觀、成交金額達13.5億元並刷新多項紀錄。有國內外文創IP及品牌展區、台灣文化相關的策展及各式論壇，文博會充分展現台灣文創的魅力。

