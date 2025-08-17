轟「黃國昌們」昨是今非 民進黨核三公投空戰升級

台灣環境保護聯盟暨護台團體16日舉行「守護永續家園，拒絕核三延役」遊行活動，訴求823公投要投不同意票。（資料照）

2025/08/17 14:00

〔記者陳昀／台北報導〕核三重啟公投將於823投票，兼任民進黨主席的總統賴清德日前重申，核能安全是科學問題，不是公投能解決，表態將投不同意票。據透露，民進黨將加強空戰火力，正面回擊藍白陣營造謠，並以「黃國昌們」對核能立場的昨是今非，揭露核三重啟公投的不正當性。

黨內人士指出，能源政策可以公開討論，但不應化約為公投，公投主文提及「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」然而，現行核管法已明定，繼續運轉必須在主管機關確認「無安全顧慮」的前提下，為何還需要透過公投裁決？不就代表這是一場「政治性公投」？

黨內人士批評，藍白陣營多位政治人物的核能立場反覆，國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕及民眾黨主席黃國昌等人，過去高喊反核無懼、非核家園，如今卻突然擁抱核電，昨是今非、超越底線，這些矛盾與轉變，都證明這是一場「政治性公投」。

該人士提到，立法院國民黨團總召傅崐萁2012年曾警告，不准將核廢料埋在花蓮秀林鄉，否則將率原住民北上「出草」抗爭，藍營政治人物不允許相關設施設在自家，卻大舉將核三重啟視為台灣供電解方，合邏輯嗎？藍白陣營過去質疑的核廢料貯存問題尚未解決，更不該輕忽，核三廠與斷層帶甚至只有1公里距離，

針對黃國昌質疑賴清德過去聲援核四公投、如今卻主張安全不能公投，黨內人士反問，賴清德過去不同意、現在也投不同意，那「黃國昌們」為什麼過去反核四，現在大轉彎呢？也正因為如此，民進黨必須在核能議題上，加強回擊藍白陣營的造謠。

