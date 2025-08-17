為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    朱立倫委屈？盧秀燕給「秀秀」 還大讚表現很好

    盧秀燕在台上拉起朱立倫的手，表示朱表現很好（記者蘇金鳳攝）

    盧秀燕在台上拉起朱立倫的手，表示朱表現很好（記者蘇金鳳攝）

    2025/08/17 13:39

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕傳出國民黨主席朱立倫帶領國民黨打贏726罷免卻未獲肯定感委屈，朱立倫今天南下到台中市為國民黨立委楊瓊瓔站台，受訪低調表示，現在全黨就是團結一致，反惡霸、戰獨裁，支持核電延役，沒有任何時間及空間討論任何的議題；中市長盧秀燕受訪時則表示，「朱立倫表現好極了」，還在致詞時給朱立倫一個「秀秀」。

    朱立倫今天到台中市為中三選區的國民黨立委楊瓊瓔的反罷活動站台，面對媒體詢問是否委屈，對於有意參選黨主席的人選看法？朱立倫低調表示，在8月23日之前，全黨就是團結一致，反惡霸戰獨裁，站出來支持核電延役，沒有任何時間及空間討論其他議題，全黨團結一致，823要守護每一席立委，讓核電延役，全黨團結一致，每一席都守住，戰戰兢兢絕不大意。

    盧秀燕受訪時也表示，朱立倫表現好極了，大家可以看到這幾年大選成績都不錯，726也是全壘打，朱主席表現很好，要給他掌聲，要給他秀秀。

    而盧秀燕進入會場時，則拉著同在台上朱立倫的手臂，強調朱這幾年擔任國民黨主席，2022年拿下多數縣市首長，2024年贏得立法院多數席次，更是在726達成「全壘打」，他的表現是有目共睹，她說，媽媽給你按個讚，要給主席拍拍手，朱立倫更是擁著盧秀燕的肩表達感謝，也強調團結。

    盧秀燕在台上給朱立倫比讚的手勢。（記者蘇金鳳攝）

    盧秀燕在台上給朱立倫比讚的手勢。（記者蘇金鳳攝）

    朱立倫擁著盧秀燕的肩，表達對盧秀燕肯定的感謝。（記者蘇金鳳攝）

    朱立倫擁著盧秀燕的肩，表達對盧秀燕肯定的感謝。（記者蘇金鳳攝）

