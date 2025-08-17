盧秀燕給朱立倫按讚 外界揣測意指黨主席改選？

台中市長盧秀燕為國民黨主席朱立倫「按讚」，引發揣測是否將選黨主席。 （記者歐素美攝）

2025/08/17 13:41

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕今天（17日）參加立委楊瓊瓔反罷免造勢活動，當眾感謝國民黨主席朱立倫，稱朱立倫擔黨主席這幾年的表現有目共睹，要拍拍手、「按個讚」；由於盧秀燕遲未鬆口參選國民黨主席，朱立倫也多次表態「願意交棒」，盧今天的動作引發外界揣測？不過，黨內人士說，盧發言向來謹慎，內心想法難猜，國民黨主席選舉9月5日要完成登記，預料823以後態勢就會明朗。

楊瓊瓔今天上午在大雅上野國際宴會廳舉辦「顧好立委楊瓊瓔，反惡罷大雅再贏一次」造勢活動，藍白大咖齊聚，盧秀燕與朱立倫及國民黨其他黨公職最後一同上台。

盧秀燕表示，她和朱立倫、立法院長韓國瑜與楊瓊瓔是「同學」，都是第四屆立法委員，彼此感情很好。並指出，朱立倫這幾年擔任國民黨主席，2022年拿下多數縣市首長，2024年贏得立法院多數席次，726更完成「全壘打」，表現好不好有目共睹，她要給朱拍拍手，因大家都稱她「媽媽」，所以「媽媽給你按個讚」。

盧秀燕此舉引發討論，紛紛猜測是否為盧選黨主席的前奏？黨內人士表示，盧秀燕發言一向謹慎，內心想法難猜。此舉是否表態要選黨主席，或是挺朱立倫連任黨主席？各方解讀不同。

黨內人士指出，盧秀燕應會在823大罷免結束後表態，屆時國民黨黨主席選舉就會比較明朗，因為國民黨主席選舉9月5日就要完成登記。

