為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    大砍預算、力推法庭直播 白營「全黨救一人」非首例

    立法院民進黨團日前反對法庭直播的修法，指「黃國昌一人綁架全立院」，反對全黨救一人（柯文哲）。（資料照）

    立法院民進黨團日前反對法庭直播的修法，指「黃國昌一人綁架全立院」，反對全黨救一人（柯文哲）。（資料照）

    2025/08/17 13:46

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民眾黨團提出「法官法修正草案」，要求檢察官人事審議委員會需引入外部委員，被質疑是劍指「柯文哲案」的針對性修法。事實上，這並非白營被控以政治力介入司法的首宗案例，過去爭議還包括大砍或凍結法務部、監察院、司法院等相關單位預算，以及力推「法庭直播」修法等。

    民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，去年底被檢方以貪污等罪起訴。承辦該案檢察官林俊言、唐仲慶日前升任一審主任檢察官，遭民眾黨酸「這項榮譽有一半是屬於柯文哲的。」立法院民眾黨團更批評掌權者以人事控制個案偵辦，近日提案修「法官法」，要求檢審會需引入外部委員，引發針對性修法爭議。

    事實上，過去民眾黨也曾多次被控以政治力介入司法個案，例如：有關法務部、監察院、司法院今年度預算被民眾黨團大砍或凍結。民進黨團幹事長吳思瑤曾批評，民眾黨團以「偵查不公開」為由大幅刪凍預算，創下史上新高，為的就是替柯文哲所涉案件挾怨報復，根本是「假監督之名、行報復之實！」

    吳思瑤當時表示，在還沒開始審預算之前，就看到藍白對外放話，會大砍司法院、法務部、監察院等單位預算，這些單位都和查柯文哲案、大法官人事有關，預算被大砍或是史上超高凍結率，就是政治報復。

    此外，民眾黨團推動「法庭直播」，今年6月27日立法院更三讀通過「法院組織法修正案」。對此，民進黨團提出3個反對，分別是反對民眾黨立委黃國昌一人綁架全立法院、急就章式的法庭直播；反對全黨救一人（柯文哲），為個案量身定做的法庭直播；反對藍白合、政治交易式的法庭直播。

    對於法庭直播修法，黃國昌當時回應表示，前總統蔡英文2017年在司改會議，對全台灣人民做的承諾，民眾黨很高興經過了8年終於為民進黨實現了對人民的承諾。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播