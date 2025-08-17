大砍預算、力推法庭直播 白營「全黨救一人」非首例

立法院民進黨團日前反對法庭直播的修法，指「黃國昌一人綁架全立院」，反對全黨救一人（柯文哲）。（資料照）

2025/08/17 13:46

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民眾黨團提出「法官法修正草案」，要求檢察官人事審議委員會需引入外部委員，被質疑是劍指「柯文哲案」的針對性修法。事實上，這並非白營被控以政治力介入司法的首宗案例，過去爭議還包括大砍或凍結法務部、監察院、司法院等相關單位預算，以及力推「法庭直播」修法等。

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，去年底被檢方以貪污等罪起訴。承辦該案檢察官林俊言、唐仲慶日前升任一審主任檢察官，遭民眾黨酸「這項榮譽有一半是屬於柯文哲的。」立法院民眾黨團更批評掌權者以人事控制個案偵辦，近日提案修「法官法」，要求檢審會需引入外部委員，引發針對性修法爭議。

事實上，過去民眾黨也曾多次被控以政治力介入司法個案，例如：有關法務部、監察院、司法院今年度預算被民眾黨團大砍或凍結。民進黨團幹事長吳思瑤曾批評，民眾黨團以「偵查不公開」為由大幅刪凍預算，創下史上新高，為的就是替柯文哲所涉案件挾怨報復，根本是「假監督之名、行報復之實！」

吳思瑤當時表示，在還沒開始審預算之前，就看到藍白對外放話，會大砍司法院、法務部、監察院等單位預算，這些單位都和查柯文哲案、大法官人事有關，預算被大砍或是史上超高凍結率，就是政治報復。

此外，民眾黨團推動「法庭直播」，今年6月27日立法院更三讀通過「法院組織法修正案」。對此，民進黨團提出3個反對，分別是反對民眾黨立委黃國昌一人綁架全立法院、急就章式的法庭直播；反對全黨救一人（柯文哲），為個案量身定做的法庭直播；反對藍白合、政治交易式的法庭直播。

對於法庭直播修法，黃國昌當時回應表示，前總統蔡英文2017年在司改會議，對全台灣人民做的承諾，民眾黨很高興經過了8年終於為民進黨實現了對人民的承諾。

