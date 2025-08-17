國民黨年輕志工創作南方四賤客嘲諷綠營 盧秀燕：驚艷按讚

國民黨版南方四賤客引熱議，台中市長盧秀燕為國民黨年輕人接讚。（記者蘇金鳳攝）

2025/08/17 14:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨文傳會創作的用南方四賤客引發討論，國民黨黨主席朱立倫表示，他完全相信年輕人，讓年輕人發揮創意，透過不斷廣傳會對同意核三延役及反對罷免有幫助；台中市長盧秀燕也表示，很驚艷，感受到國民黨年輕志工、年輕的黨工，他有理想、有抱負，不會去趨炎附勢，而是站在在野黨這邊，表現很好，忍不住按讚。

國民黨文傳會4位年輕人創作南方四賤客的動漫來嘲諷民進黨，黨主席朱立倫今天到台中市為中三選區的立委楊瓊瓔站台時受訪表示，要永遠相信年輕人，國民黨這幾年不斷地年輕化選出很多的年輕的民意代表，在黨部這些年輕的朋友非常有創意，是由4位文傳會的年輕朋友發揮創意，他完全相信他們，就得到這樣好的成果。

朱立倫表示，相信不斷的廣傳、瘋傳一定是可以對核電公投及反惡罷有正面的幫助，同時也充分展現出來台灣民眾，能夠共同守住民主，共同相信「是票多的贏不是票少的贏」。

今天也幫楊瓊瓔站台的盧秀燕表示「好驚艷」，國民黨在文宣比較弱，因為在野沒有錢，但沒有錢有沒有錢的辦法，所以如何透過比較有創意的方式，讓人家注意到國民黨的訴求，注意到文宣。

盧秀燕表示，對此一動畫，她非常的驚艷，看到很多人在討論，連自己這麼忙都注意到了，國民黨的文宣大有進步。

她也強調，感到國民黨內現在很多的年輕志工、黨工，有理想有抱負，不會去趨炎附勢，而是站在在野力量的這邊，不管是在國民黨或者是在民眾黨，都看到很多新生、勇敢、年輕的力量，表現很好，忍不住按讚。

國民黨版南方四賤客引熱議，國民黨主席朱立倫強調要相信年輕人。（記者蘇金鳳攝）

