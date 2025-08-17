批童子賢不敢提核安、核廢 莊瑞雄：連二等公民的邊都搆不上

民進黨立委莊瑞雄。（資料照）

2025/08/17 13:29

〔記者謝君臨／台北報導〕和碩集團董事長童子賢今批評民進黨立委莊瑞雄，指莊經常聲稱「把核廢料放在哪裡就是二等公民」，但地方派系為爭奪綠電開槍，才是二流國家、二等公民。對此，莊瑞雄強調，重大能源政策的改變用公投他可以同意，但連核安、核廢料一個字都不敢提，這才是連二等公民的邊都搆不上。

由立法院民眾黨團所推動的「重啟核三公投」將於8月23日舉行投票，第5場意見發表會日前落幕，身為正方代表的童子賢與反方代表莊瑞雄今持續交鋒。

請繼續往下閱讀...

對於童子賢的批評，莊瑞雄今表示，這位大企業家在這場辯論中，對於他所提出的要向社會釋疑的問題，比如核安、核廢料等，不只是閃爍，根本是毫無回應，真的非常可惜。企業可以做得很成功的人，應該多少具備一點社會道德良心。

「誰跟他搞派系！」莊瑞雄強調，這場辯論他並非民進黨的代表，是台灣綠黨邀請他。一個重大能源政策的改變用公投，他可以同意，但他談的是，「若用多數民意決定核廢料要放在哪，這是霸凌！」若今天是核一、二，雙北人想法會不一樣，若要放在童子賢位於天母的14棟豪宅旁，「他搞不好是第一個反抗的人。」

「他們完全沒有考慮到在地人的感受！」莊瑞雄舉例，過去低階核廢料要放在金門烏坵，金門縣政府就回得很好，「違反住民自決原則。」烏坵人口只有占金門人口不到1%，金門縣不該全縣公投核廢料要不要放在烏坵。

莊瑞雄說，烏坵這麼好的一個案例，為什麼他們這些賺了這麼多錢的大企業家，還有這麼多有學識的政客，卻連這一點都避而不談，「難道沒有一點省思嗎？」這代表錢賺多了，或者說拿到有一點點權力的人，連一點點社會責任都沒有，毫無道德勇氣來向社會回應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法