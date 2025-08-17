823罷藍委前哨 民進黨空戰攻濫權、巷戰續熱度

南投罷免立委馬文君「All罷馬」罷團，昨在埔里鎮舉辦「哈螺市集嘉年華」，民進黨立委沈伯洋（左三）、發言人吳崢（左五）、立委林楚茵（左六）到場宣傳罷免。（資料照）

2025/08/17 12:26

〔記者陳昀／台北報導〕823登場的國民黨七立委罷免案進入最後倒數，民進黨昨啟動「七區齊步走，罷免投同意」徒步掃街，多線齊發號召黨公職與罷免團體並肩作戰。面對投票前的最後衝刺，民進黨規劃持續以巷戰延續熱度，凸顯藍委對地方勢力的壟斷，並主打國會失衡、霸道濫權等作為，同步透過新聞與文宣推進，力拚凝聚能量到投票日。

據了解，民進黨日前已派駐中央黨部主管進駐新北市、新竹縣、台中市及南投縣等罷區縣市，設立聯繫窗口與罷團對接、調度黨公職支援，並透過家戶拜訪、徒步掃街等「巷戰」深入基層。選前黃金週的「七區齊步走，罷免投同意」串聯行動剛落幕，民進黨要延續熱度到投票前的最後衝刺，強化活動規劃與罷免攻防。

不過，場地租借問題仍是罷免團體面臨的挑戰，無論是借廟口、封路辦活動等都需要經過申請，黨內人士指出，從726第一波罷免開始，罷團就屢遭阻撓，823第二波罷免同樣發生類似情形，這凸顯國民黨立委對地方勢力的壟斷與不平衡。不過，民進黨仍計畫協助罷團規劃投票前的徒步遊行、車隊掃街，以及在選前之夜辦中小型短講，持續凝聚支持能量。

黨內人士批評，包括江啟臣、楊瓊瓔在內的國民黨立委，並未出席各地舉辦的罷免座談，在在顯示這些立委的傲慢、不願與罷團直接對話的態度，藍營卻持續辦大型造勢展現聲勢，試圖打壓公民團體、壓制罷免的正當性。對此，民進黨會持續協助罷團打「巷戰」，同步以新聞、文宣等方式推進，與藍營形成強烈對比。

至於最後階段的議題攻防，民進黨將主打國民黨立委在國會的失序、失衡、霸道、濫權，甚至衝擊憲政體制的作為，黨內人士舉例，行政院針對普發現金政策已從善如流、尋求合法合憲的發放，盼儘速推動涵蓋電力電網優化、災區重建的韌性預算，國民黨立委卻仍以意識形態杯葛。

該人士接著說，藍白在國會也不同調，國民黨立委羅智強批評政院追加預算包含罷免、公投所需經費15.4億元，但當中有11億元是用在民眾黨團提案的核三延役公投，這些自相矛盾、前後不一，都值得民眾持續關注。

