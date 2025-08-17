挺楊瓊瓔反罷免 藍白合體批政府錯誤能源政策 要反罷免同意公投

台中市長盧秀燕稱讚立委楊瓊瓔是資深美少女，呼籲大家823用不同意罷免守護好立委。（記者歐素美攝）

2025/08/17 12:29

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第三選區國民黨立委楊瓊瓔今天在大雅造勢反罷免，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠及立委謝龍介、高金素梅等都站台力挺，喊話支持者823站出來投不同意罷免及同意公投核三延役，拒絕空污及錯誤的能源政策，守護立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、顏寬恒。

黃國昌表示，726讓世界看到台灣人會做正確的選擇，823拜託大家這次要用更多的選票顧好台灣的民主，守住台灣的好立委，讓世界再次看到台灣民主的成熟。

朱立倫說，楊瓊瓔是最優秀認真打拚的立法委員，從年輕拚到現在，為台中為台灣付出，一輩子嫁給台中，一輩子為台中打拚。全世界沒有任何執政黨或總統罷免在野黨，這是真真正正違反民主，獨裁者才會做的，呼籲大家站出來用不同意罷免支持楊瓊瓔，不只守護民主，還要守護台灣經濟，我們要乾淨的電、便宜的電，核三延役公投要同意。

盧秀燕說，民進黨的民主在退步，現在叫民主退步黨，只要不同黨的都罷免，無差別罷免，感謝朱立倫主席這幾年領導國民黨，726全壘打，要給他愛的讚，楊瓊瓔被欺負要給抱抱惜惜。做不好也要教，所以她在行政院會「 很兇」，代表所有地方政府爭取建設討預算，楊瓊瓔這次很危險，所以823要投不同意罷免，守護好立委；民進黨能源政策錯誤，台灣能源要多元發展，核三延役要蓋同意。

蔣萬安說，這次823不能大意，呼籲大家一定去投票、拉票，並批評民進黨選輸就翻桌，要沒收大家選票，面對風災及美國關稅，政府處理得荒腔走板，不會做事，全部心力都在搞大罷免，要用公投告訴政府，我們不要空污及錯誤的能源政策，呼籲大家守護江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒。

楊瓊瓔最後上台表示，多年來把大雅、后里、神岡、潭子當作家鄉，努力爭取建設、照顧長輩與青年，雖遭惡罷卻更感受到鄉親團結的力量，並列舉爭取台中捷運橘線等政績，823投票日是檢驗民主與選民智慧的關鍵時刻，懇請大家一定要站出來投下「不同意票」，讓惡罷徹底破局，大雅一定會再贏一次！

民眾黨主席黃國昌拜託大家823要用更多選票，讓世界再次看到台灣民主的成熟。（記者歐素美攝）

