台灣農特產業者組團赴港交流 策進會：開拓香港市場新商機

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣農特產品品質優良，深受香港民眾歡迎。陸委會旗下「台港經濟文化合作策進會」8月中旬組團赴香港交流，成員包括台灣農特產品產業10多家業者，以及策進會副董事長暨經濟合作委員會召集人、中華民國全國商業總會理事長許舒博，以及策進會委員蕭博仁、林富男等人前往，共同開拓香港市場新商機。

策進會今日表示，訪團此行拜會香港工業總會、新界蔬菜產銷合作社有限責任聯合總社，及屈臣氏總部、百佳通路，並與香港衍生集團、農產食品進出口貿易商會談，同時實地走訪香港手信智能食品工廠和有機生態園。

策進會指出，本次訪港交流，除有助於我農特產品業者深入瞭解香港市場產銷規劃、消費型態、零售市場展銷模式外，更提供實際產業媒合平台，讓我業者向港方展示台灣產品特色。港方業者對我優質農特產品深表肯定且具高度興趣，雙方互動熱絡，為未來產業合作增添動力。

策進會強調，台港經貿關係密切，台灣更是香港第2大貿易夥伴，該會將持續配合政策，協助企業拓銷香港市場，厚植我多元經貿實力。

