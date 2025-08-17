質疑辦柯文哲案檢察官升官 白營提修法改變檢審會「結構」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案被羈押禁見。（資料照）

2025/08/17 12:06

〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，去年底被檢方以貪污等罪起訴。承辦該案檢察官林俊言、唐仲慶日前升任一審主任檢察官，遭民眾黨酸「這項榮譽有一半是屬於柯文哲的。」立法院民眾黨團近日更提案修「法官法」，批評掌權者以人事控制個案偵辦，要求檢察官人事審議委員會需引入外部委員。

民眾黨團近日提出「法官法第90條條文修正草案」，指有鑑於近年司法人事屢傳遭政治力不當介入，掌權者濫用檢調廉體系的人事調動權，罔顧專業、安插親信、清算異己，以人事控制個案偵辦，嚴重侵害司法獨立，葬送司法的公信力，檢審議會的組成，有引入外部委員監督之必要。

因此，民眾黨團參酌「法官法」第4條有關司法院人事審議委員會組成的規定，提出修法草案，減少官派委員人數，並引入外部委員，確保檢審會的多元代表性，增加檢察官行使職權的獨立性與客觀性。

現行檢審會的成員組成，根據「法官法」第90條規定，該會置委員17人，由法務部長指派代表4人、檢察總長及其指派的代表3人與全體檢察官所選出的代表9人組成之，由法務部長指派具法官、檢察官身分的次長為主任委員。

民眾黨團版本草案修改檢審會成員為：一、法務部長指派代表2人；二、檢察總長及其指派的代表1人；三、檢察官代表9人：由全體檢察官以全國為單一選區，以秘密、無記名及單記直接選舉產生，每一檢察署以1名代表為限；四、社會公正人士4人：司法院、全國律師聯合會各推舉法官、律師以外的代表2人。 檢審會由委員相互推選主委。

