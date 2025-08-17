王義川竹北市場懇託催票罷免林思銘 民眾熱情加油合影

823罷免投票前的超級星期天，立委王義川（中）今早在民進黨新竹縣黨公職的陪同下，偕同「撕除惡銘」罷團志工一同到竹北傳統市場掃街。（記者廖雪茹攝）

2025/08/17 12:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕823罷免投票前的超級星期天，立委王義川今早在民進黨新竹縣黨公職的陪同下，偕同「撕除惡銘」罷團志工一同到竹北傳統市場掃街，拜託攤商和買菜的市民們，為了台灣的民主、為了翻轉新竹縣，大家一起努力拉票、催票，8月23日發揮公民的力量出門投票，罷免不適任的國民黨立委林思銘，讓新竹縣展現新氣象！

今天上午9點許，王義川由民進黨新竹縣議員歐陽霆、蔡蕥鍹、竹北市民代表邵啟月、陳禹同、陽明交大助理教授曾聖凱和「撕除惡銘」罷團志工，一同街掃宣講。不少民眾一看到王義川，主動上前加油打氣，或是握手合影留念；王義川向辛苦攤商懇託的同時，一下子買花、一下子買各式地方小吃，讓攤商個個笑呵呵！

請繼續往下閱讀...

王義川受訪表示，第二波罷免投票進入倒數6天，各地都有民進黨的黨公職，偕同公民團體志工向鄉親拜託，8月23日一定要出門投入同意罷免票。今天陽光普照，他和夥伴們先到竹北天后宮參香之後，走進竹仁市場掃街，拜託攤商和買菜的市民們，為了台灣我們一定要罷免不適任的立委，讓新竹縣能夠推出更適合的民意代表到立法院爭取相關建設和福祉，能夠提出福國利民、保護台灣、保衛中華民國的法案。

民進黨和「撕除惡銘」罷團在最後一週全力衝刺。撕銘行動名人街講，今天下午1點在竹北文化公園有台北市議員苗博雅，下午4點在興隆公園及晚上6點半在竹北夜市有立委張雅琳。新竹客聽會公民觀點系列講座部分，今天下午2點在竹北Ni Cafe妮咖啡，18日晚上7點在竹北燒肚鯛魚燒，19日晚上7點在人x人竹北店。19日傍晚5點在竹東中山社區活動中心的說明會，將由立委范雲、沈伯洋、林楚茵、前客委會主委楊長鎮及民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方等人主講。

王義川向辛苦攤商懇託的同時，也自掏腰包買各式小吃，讓攤商個個笑呵呵！（記者廖雪茹攝）

王義川向辛苦的攤商握手致意，懇託823出門投下同意罷免票。（記者廖雪茹攝）

823罷免投票前的超級星期天，立委王義川由民進黨新竹縣黨公職和罷團志工陪同到竹北傳統市場掃街，拜託大家一起努力拉票、催票。（記者廖雪茹攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法