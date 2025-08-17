為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    籲莊瑞雄做一等公民 童子賢：派系為爭綠電開槍 百姓淪二等公民

    和碩集團董事長童子賢上午出席民眾黨「百人連署挺核三」記者會。（記者方賓照攝）

    2025/08/17 11:29

    〔記者林哲遠／台北報導〕核三延役公投第5場意見發表會前日落幕，身為正方代表的和碩集團董事長童子賢與反方代表民進黨立委莊瑞雄當天上演激辯戲碼，童子賢今日受訪時批評莊經常聲稱「把核廢料放在哪裡就是二等公民」，但只要政治清廉、環境保護做得好就是一流國家、一等公民；反觀，地方派系為了爭奪綠電開槍才是二流國家、二等公民。

    童子賢上午出席民眾黨「百人連署挺核三」記者會，並於會前受訪時表示，地方主義、以鄉土為訴求，莊瑞雄這種愛地方的出發點很好，但莊經常聲稱「把核廢料放在哪裡就是二等公民」。不過，政治清廉、環境保護做得好、經濟進步與民生富庶都是一流國家的象徵，身為一流國家的國民，自然就是一等公民。

    童子賢強調「若環境被破壞、滿山遍野的山林被砍伐，地方派系為了爭奪綠電開槍，導致國家經濟衰退，這就是所謂的二流國家，身為二流國家的國民，老百姓就會淪為二等公民！」莊瑞雄指大家希望台灣繼續做一流國家，「你、我跟莊委員都一樣，我們一起做一等公民。」

    另，針對國民黨推出核三重啟公投宣傳片，二創美國動畫「南方四賤客」並出現童子賢的角色，童子賢說，有一些朋友說他被消遣，但民主社會被消遣一下沒有關係，也期待反方也拿鬼滅之刃來作哏一下。

