警政署擬花317萬舉辦民力技能競賽 比賽止血帶包紮、交通指揮

黑熊學院3月下旬在台北舉行第五屆「藍鵲行動」戶外大型演訓，讓受訓學員實地演練急救等各種模擬狀況。（資料照）

2025/08/17 11:44

〔記者黃靖媗／台北報導〕民防技能日趨受到重視，不僅黑熊學院今（17）日下午將舉辦「不止一命：止血帶街頭挑戰」活動，以挑戰賽形式，教學民眾如何正確使用止血帶。警政署今年度也編列317萬7千元預算，擬舉辦「民力技能競賽」，競賽項目包含止血帶包紮、心肺復甦術、交通指揮等，以驗證民力任務隊訓練成果。

警政署送達立院的書面報告指出，各地方政府民力任務隊長久以來雖有組織成員，而未能妥善運用，且訓練方式多為室內靜態教學，缺乏緊急救護觀念、物資搬運及疏導管制等訓練。

報告指出，民力技能競賽主要目的為驗證民力任務隊訓練成果，包含由各縣市政府警察局舉辦的地方性民力技能競賽，與雙數年由各直轄市輪流舉辦、經費由中央編列預算的全國性民力技能競賽，今年為首度舉辦全國性民力技能競賽。

報告指出，全國性民力技能競賽項目包含心肺復甦術、止血帶包紮、交通指揮、堆置阻絕器材，各警察局也可以依照轄區環境、特性或現代科技運用，自行增減競賽項目。

報告也說，舉辦民力技能競賽主要是為了驗證民力技能訓練成果，以及在緊急狀況下民防技能的成熟度，也帶動地方政府重視民力技能訓練，以利民力協勤順遂。

黑熊學院今日也將舉辦止血帶街頭挑戰活動，請專業教官教學民眾如何使用止血帶，並舉辦模擬外傷場景的街頭挑戰賽。

而為了強化全社會防衛韌性，內政部今年起也針對常備役及替代役進行「防災士」普訓。內政部書面報告指出，為提升替代役備役召訓量能，自去年起實施4大召訓，去年度召訓人數達5萬餘人，其中治安維護組及防災救護組的訓練，由警政機關及消防機關召訓「治安維護組」與「防災救護組」備役役男實施訓練，今年將延續此一方式辦理，並由需用機關加強實施專業課程訓練。

