陳佩琪扯背骨灰堵賴清德 吳靜怡：橘子回來才能還柯P公道

陳佩琪近日發文批評賴清德，若要把柯文哲關到死，那她就要背著柯的骨灰去堵賴清德夫妻。吳靜怡今指出，陳佩琪如果要柯文哲出來，就要求「橘子」許芷瑜回台灣還給柯文哲公道。（資料照）

2025/08/17 12:11

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市前市長柯文哲涉入京華城弊案持續羈押中，柯妻陳佩琪近日發文情緒激動，除了曾揚言輕生，昨（16）日更嗆聲總統賴清德，聲稱若要把柯文哲「關到死」，那她就要背著柯的「骨灰」去堵賴清德夫妻。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今發文指出，陳佩琪如果要柯文哲出來，就應該要「橘子」許芷瑜快點回台灣還給柯文哲公道。

吳靜怡提出兩點質疑，2022年10月18日府核發京華城容積率840%建照後，柯文哲有沒有於2022年11月在「市長室」及「京華廣場工地」收受沈慶京1500萬元現金賄款 ？即便可能不是雙方本人交付，仍是收受賄款；此外，2022年12月15日卸任台北市長前訪問新加坡，是否為了「後謝」而在海外開戶或交款？

請繼續往下閱讀...

吳靜怡強調，陳佩琪如果希望柯文哲出來，就應要求許芷瑜回台還柯文哲公道，而不是不斷故意製造衝突情勒小草對抗司法。她續指，威京子公司鼎越開發董事長朱亞虎5月出庭作證時，早已坦承威京集團7名幹部合捐210萬元給民眾黨，可能是為了爭取京華城容積率的「前金」也就是行賄款。

吳靜怡提到，當時朱亞虎還供稱，曾安排威京集團總裁沈慶京與柯文哲2020年2月20日在市府11樓會面，雖然未親自參與談話，但推測沈、柯兩人「100%在討論京華城案」，因為這是威京集團的頭等大事，會後沈慶京「笑容滿面」，還傳簡訊表示「守住」、「情況令老闆滿意」。

吳靜怡認為，民眾黨若要聲援，必須包括柯文哲、李文宗、彭振聲、黃景茂、邵琇珮、沈慶京、應曉薇、朱亞虎、吳順民，「一個都不能少，因為一個有罪，大家都會有罪」。吳也質疑：「民眾黨要罵鍾小平，怎麼不罵真正讓阿北開便當會喬案子的應曉薇呢？」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法