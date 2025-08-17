為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台中大雅站台反罷免 蔣萬安：楊瓊瓔是選區的媽祖婆

    台北市長蔣萬安稱立委楊瓊瓔是選區的媽祖婆。（記者歐素美攝）

    台北市長蔣萬安稱立委楊瓊瓔是選區的媽祖婆。（記者歐素美攝）

    2025/08/17 11:01

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市第三選區國民黨立委楊瓊瓔今天（17日）在大雅舉行「顧好立委楊瓊瓔，反惡罷大雅再贏一次」造勢活動，台北市長蔣萬安站台時稱讚楊瓊瓔如同「選區的媽祖婆」守護地方，批評民進黨政府荒腔走板、不會做事，呼籲台中選民823出來投票不同意罷免，守護立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔、顏寬恒。

    蔣萬安表示，這次823不能大意，呼籲大家一定去投票、拉票。稱讚楊瓊瓔對台中大小事情非常了解，只要地方鄉親有需要，永遠衝第一，是「選區的媽祖婆」，守護地方，這麼用心的立委被罷免沒道理，民進黨發動大罷免不僅沒道理，全世界沒有一個國家這樣做，民進黨選輸就翻桌，要沒收大家選票，大家無法接受，所以823一定要站出來用選票告訴賴清德「我們不同意」。

    蔣萬安說，面對風災及美國關稅，政府處理得荒腔走板，災民要求軍方員協助，賴清德要災民靠自己，美國關稅20%+N，民進黨教訓老百姓，我早就告訴你你怎麼會不知道，有政府不做事，這個政府是不會做事，民進黨政府沒有能力談到最好的關稅條件及做好救災，因為全部心力都在搞大罷免。

    蔣萬安說，公投核三延役才能改正政府錯誤的能源政策，中部鄉親才不用肺發電，童子賢董事長說，反對核三延役的人稱核三發電只佔全國發電的6%，但風力發電只佔3.6% ，太陽能發電只佔5.3%，我們付出這麼大的國土代價，過去3年政府撥補台電3000億，還漲了5次電價，我們要用公投告訴政府，我們不要空污及錯誤的能源政策。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播