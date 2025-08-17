台中大雅站台反罷免 蔣萬安：楊瓊瓔是選區的媽祖婆

台北市長蔣萬安稱立委楊瓊瓔是選區的媽祖婆。（記者歐素美攝）

2025/08/17 11:01

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第三選區國民黨立委楊瓊瓔今天（17日）在大雅舉行「顧好立委楊瓊瓔，反惡罷大雅再贏一次」造勢活動，台北市長蔣萬安站台時稱讚楊瓊瓔如同「選區的媽祖婆」守護地方，批評民進黨政府荒腔走板、不會做事，呼籲台中選民823出來投票不同意罷免，守護立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔、顏寬恒。

蔣萬安表示，這次823不能大意，呼籲大家一定去投票、拉票。稱讚楊瓊瓔對台中大小事情非常了解，只要地方鄉親有需要，永遠衝第一，是「選區的媽祖婆」，守護地方，這麼用心的立委被罷免沒道理，民進黨發動大罷免不僅沒道理，全世界沒有一個國家這樣做，民進黨選輸就翻桌，要沒收大家選票，大家無法接受，所以823一定要站出來用選票告訴賴清德「我們不同意」。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安說，面對風災及美國關稅，政府處理得荒腔走板，災民要求軍方員協助，賴清德要災民靠自己，美國關稅20%+N，民進黨教訓老百姓，我早就告訴你你怎麼會不知道，有政府不做事，這個政府是不會做事，民進黨政府沒有能力談到最好的關稅條件及做好救災，因為全部心力都在搞大罷免。

蔣萬安說，公投核三延役才能改正政府錯誤的能源政策，中部鄉親才不用肺發電，童子賢董事長說，反對核三延役的人稱核三發電只佔全國發電的6%，但風力發電只佔3.6% ，太陽能發電只佔5.3%，我們付出這麼大的國土代價，過去3年政府撥補台電3000億，還漲了5次電價，我們要用公投告訴政府，我們不要空污及錯誤的能源政策。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法