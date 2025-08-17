中八選區豐原宣講罷免江啟臣 吳崢批配合權力霸道和濫用

民進黨發言人吳崢陪同中八選區罷團至豐原菜市場宣講，同意罷免江啟臣。（記者歐素美攝）

2025/08/17 10:31

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨發言人吳崢今天上午陪同台中市第八選區「一罷擊臣」罷團志工，至豐原第一市場街頭宣講，吳崢批評江啟臣身為立法院副院長，卻配合權力霸道和濫用，中八鄉親對豐原發展有很大期待，但江啟臣當立委13年，卻讓大家的期待都落空。

民進黨發言人吳崢與民進黨青年組織「夏日破浪」，今天陪同罷團到豐原第一市場進行街頭宣講。吳崢表示，這場大罷免運動，不論是726或823都是回歸人民直接民權最本質的核心，也就是用人民權力制衡監督不適任的立法委員。

他說，過去一年，國民黨在立法院失衡作為，也衝擊中華民國憲政體制。江啟臣來自學界，客觀上看是優秀轉型的政治人物，江啟臣不可能不知道國民黨近一年來在立法院破壞議事規則，破壞10多年來二黨可以協商慣例，包含國民黨推動的國會擴權法案，被憲法法庭宣判違憲，江啟臣不可能不知道這樣傷害台灣民主體制。

吳崢批評江啟臣為立法院副院長，卻配合權力霸道和濫用，國民黨刪除民生預算和法案，包括開放中配陸籍年限6年改4年等，可能對廣大人民生活，對豐原長者生活產生衝擊。

「一罷擊臣」罷團領銜人廖芝晏表示，江啟臣擔任立委13年，卻讓豐原山城在這段期間裡，成為台中市八個選區中唯一「全區人口都在流失」的區域，產業發展停滯、人口老化嚴重，年輕人找不到願意留下的理由，這場罷免罷團沒有像國民黨的資源辦活動，但中八罷團會堅持走到最後，掃街拜訪，一戶一戶請託。

民進黨發言人吳崢與民進黨青年組織「夏日破浪」，陪同罷團到豐原第一市場進行街頭宣傳同意罷免。「（記者歐素美攝）

