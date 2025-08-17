為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中八選區豐原宣講罷免江啟臣 吳崢批配合權力霸道和濫用

    民進黨發言人吳崢陪同中八選區罷團至豐原菜市場宣講，同意罷免江啟臣。（記者歐素美攝）

    民進黨發言人吳崢陪同中八選區罷團至豐原菜市場宣講，同意罷免江啟臣。（記者歐素美攝）

    2025/08/17 10:31

    〔記者歐素美／台中報導〕民進黨發言人吳崢今天上午陪同台中市第八選區「一罷擊臣」罷團志工，至豐原第一市場街頭宣講，吳崢批評江啟臣身為立法院副院長，卻配合權力霸道和濫用，中八鄉親對豐原發展有很大期待，但江啟臣當立委13年，卻讓大家的期待都落空。

    民進黨發言人吳崢與民進黨青年組織「夏日破浪」，今天陪同罷團到豐原第一市場進行街頭宣講。吳崢表示，這場大罷免運動，不論是726或823都是回歸人民直接民權最本質的核心，也就是用人民權力制衡監督不適任的立法委員。

    他說，過去一年，國民黨在立法院失衡作為，也衝擊中華民國憲政體制。江啟臣來自學界，客觀上看是優秀轉型的政治人物，江啟臣不可能不知道國民黨近一年來在立法院破壞議事規則，破壞10多年來二黨可以協商慣例，包含國民黨推動的國會擴權法案，被憲法法庭宣判違憲，江啟臣不可能不知道這樣傷害台灣民主體制。

    吳崢批評江啟臣為立法院副院長，卻配合權力霸道和濫用，國民黨刪除民生預算和法案，包括開放中配陸籍年限6年改4年等，可能對廣大人民生活，對豐原長者生活產生衝擊。

    「一罷擊臣」罷團領銜人廖芝晏表示，江啟臣擔任立委13年，卻讓豐原山城在這段期間裡，成為台中市八個選區中唯一「全區人口都在流失」的區域，產業發展停滯、人口老化嚴重，年輕人找不到願意留下的理由，這場罷免罷團沒有像國民黨的資源辦活動，但中八罷團會堅持走到最後，掃街拜訪，一戶一戶請託。

    民進黨發言人吳崢與民進黨青年組織「夏日破浪」，陪同罷團到豐原第一市場進行街頭宣傳同意罷免。「（記者歐素美攝）

    民進黨發言人吳崢與民進黨青年組織「夏日破浪」，陪同罷團到豐原第一市場進行街頭宣傳同意罷免。「（記者歐素美攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播