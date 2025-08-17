823罷免案倒數 洪孟楷：持續宣傳如何投票

國民黨立委洪孟楷（中）。（翻攝臉書）

2025/08/17 10:15

〔記者林欣漢／台北報導〕823登場的國民黨7立委罷免案進入最後倒數，對於如何宣傳反罷、催出不同意票，國民黨立委洪孟楷今日直言，還是有民眾認為，認同立委的政績是蓋「同意票」，必須持續宣傳、提醒如何投票，結果沒揭曉前，絕對不能大意、僥倖。

洪孟楷說，沒到823下午四點開票 前，絕對不能掉以輕心。棒球比賽沒打完九局、沒出現第27個出局數前，即使領先也不能保證勝利；選舉、反罷同樣如此。結果沒揭曉前，絕對不能大意、僥倖。「堅持到底、催出每一張票」是唯一解！距離投票只剩6天，更要一再提醒。

洪孟楷舉例，他上週去市場謝票時，一位大姐分享，她隔壁的攤商急著收攤，說要去投「同意洪孟楷」，因為「同意洪孟楷所做，所以要去投同意」，經過大姐的解釋，攤商才理解，應該投不同意罷免，否則就投錯票了。罷免票沒有號碼、沒有圖像，很多人第一次投，不確認很容易出錯。如果不是大姐熱心多問一句，一來一往，結果就是差兩票。

洪孟楷指出，最後關鍵時刻，必須不斷宣傳，不能想當然爾，以為726大家理解，823就能了解。讓每個選區支持者清楚知道該怎麼投，不要因錯誤資訊或疏忽，讓該是我們的票流失。

洪孟楷強調，每一票都重要，缺一不可，票票入匭，讓主流民意再次展現，自己這段時間馬不停蹄，各處為兄弟姐妹們站台，也只有一個想法，就是專業理性監督力量不能少，民主絕對不是一黨獨大和專制。

