高捷RK1岡山站運量僅達預估39％ 審計處認為應檢討改善

2025/08/17 10:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運RK1岡山站去年6月啟用後，至去年底累計運量58萬餘人次，僅占綜合規劃報告書預計運量149萬餘人次的39.27％；審計部高雄市審計處指出，該站雖運量持續成長，但與預期仍有差距，提醒應檢討改善。

審計處說明，高雄市捷運局積極推動岡山路竹延伸線第一階段捷運建設計畫，將捷運紅線R24南岡山站，往北延伸至RK1岡山車站站，打造高雄北側全方位轉運中心，期帶動岡山地區發展及紓解各項重大計畫未來衍生的交通需求。

審計處檢視第一階段已於去年6月30日通車，而至去年底止，累計實際運量約58萬餘人次，僅占綜合規劃報告書同期間預計運量149萬餘人次的39.27％，運量雖持續成長，但與預估運量仍有差距，未能支應本業營運收支差短，應檢討改善。

高雄市捷運局說明，會與高雄捷運公司討論，短期策略聚焦活動結合與服務優化，包括結合跨年、演唱會等大型活動，彈性調整營運時間、縮短班距，並配合 TPASS 政策積極宣傳，鼓勵民眾使用公共運輸；中長期策略則以多元發展，強化捷運與其他大眾運輸轉乘整合，提供便捷轉乘環境、善用場站空間開發商業設施，吸引人潮與商機，以提升運量。

