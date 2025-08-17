為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    高捷RK1岡山站運量僅達預估39％ 審計處認為應檢討改善

    高捷RK1岡山站運量僅達預估值39％!審計處籲請檢討改善。（記者王榮祥攝）

    高捷RK1岡山站運量僅達預估值39％!審計處籲請檢討改善。（記者王榮祥攝）

    2025/08/17 10:19

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運RK1岡山站去年6月啟用後，至去年底累計運量58萬餘人次，僅占綜合規劃報告書預計運量149萬餘人次的39.27％；審計部高雄市審計處指出，該站雖運量持續成長，但與預期仍有差距，提醒應檢討改善。

    審計處說明，高雄市捷運局積極推動岡山路竹延伸線第一階段捷運建設計畫，將捷運紅線R24南岡山站，往北延伸至RK1岡山車站站，打造高雄北側全方位轉運中心，期帶動岡山地區發展及紓解各項重大計畫未來衍生的交通需求。

    審計處檢視第一階段已於去年6月30日通車，而至去年底止，累計實際運量約58萬餘人次，僅占綜合規劃報告書同期間預計運量149萬餘人次的39.27％，運量雖持續成長，但與預估運量仍有差距，未能支應本業營運收支差短，應檢討改善。

    高雄市捷運局說明，會與高雄捷運公司討論，短期策略聚焦活動結合與服務優化，包括結合跨年、演唱會等大型活動，彈性調整營運時間、縮短班距，並配合 TPASS 政策積極宣傳，鼓勵民眾使用公共運輸；中長期策略則以多元發展，強化捷運與其他大眾運輸轉乘整合，提供便捷轉乘環境、善用場站空間開發商業設施，吸引人潮與商機，以提升運量。

    高捷RK1岡山站運量僅達預估值39％!審計處籲請檢討改善。（記者王榮祥攝）

    高捷RK1岡山站運量僅達預估值39％!審計處籲請檢討改善。（記者王榮祥攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播