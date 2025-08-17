為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    國民黨喊話823公投挺核三延役 守住供電穩定與產業未來

    國民黨中央黨部。（記者林欣漢攝）

    2025/08/17 09:37

    〔記者林欣漢／台北報導〕823將舉行核三重啟公投，國民黨今日表示，核三延役，不只是能源問題，更是國安與經濟問題。呼籲823投票挺核三延役，守住台灣供電穩定與產業未來。

    國民黨指出，自今年5月核三廠2號機停機後，台灣正式進入「零核電時代」。結果是能源結構失衡、電價漲聲不斷、產業投資信心動搖。對於「核廢料沒地方放」等說法，國民黨表示，目前台灣的核廢料皆存放在核電廠廠區內，採用國際認證的「乾式儲存」技術，可安全保存至少40年，並有完整安全防護。芬蘭、瑞士等國的最終處置場已與台電簽署合作備忘錄，技術與規劃皆可行。政府應加速選址與工程進度，而不是用「放你家」的恐嚇語言誤導民眾。

    至於「核三延役僅供應3到5％電力，為什麼現在必須延役」，國民黨表示，未來5年，AI、高科技與製造業將讓台灣電力需求增加13%以上。在AI資料中心與高耗電產業用電持續增加的情況下，這3到5％的電力是穩定、不受天候影響的基載電力，能減少對燃氣與燃煤的依賴，降低空汙與碳排。

    國民黨指出，國際趨勢也顯示，美國、日本、法國、英國、加拿大、芬蘭等國家，陸續延役或重啟核電廠，確保能源韌性與減碳目標同步達成。國民黨強調，核三延役，不只是能源問題，更是國安與經濟問題，呼籲823投下「同意重啟核三」，讓台灣回到穩定能源正軌。

