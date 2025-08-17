探討台灣角色 二戰終戰80週年文學沙龍高市圖登場

二次世界大戰終戰至今屆滿80週年，高雄市政府推出多場活動，其中，「文學沙龍」今（17）日將登場。（高市文化局提供）

2025/08/17 09:09

〔記者蘇福男／高雄報導〕二次世界大戰終戰至今屆滿80週年，高雄市政府推出多場活動，今（17）日登場的「文學沙龍」，高雄市立圖書館將以文學電影《插天山之歌》放映開場，邀請黃玉珊導演進行映後座談，下午並安排朱宥勳、黃崇凱、盛浩偉和劉致昕等作家對談，分享不同世代的台灣文學創作者如何書寫戰爭經驗與歷史陰影，展現文學在歷史反思與時代療癒中的力量。

高市文化局以「終戰八十」為題，從歷史、文學、電影及藝術的視角出發，結合高雄市立歷史博物館、高雄市立圖書館、高雄市電影館和高雄市立美術館四館專業，透過沙龍、論壇、書展、電影、走讀等活動，多面向思考戰爭對於當代台灣的深遠影響。

請繼續往下閱讀...

其中，《歷史裂縫中的台灣與世界－終戰八十紀念焦點論壇暨文學沙龍》，昨（16）日論壇開幕式由音樂劇《熱帶天使》團隊成員賴沅汰、余子嫣獻聲，該劇改編自台灣文學大師陳千武小說《獵女犯》曲目，講述以二戰南洋戰場為背景的故事。

包括高市文化局副局長簡美玲、高史博館長李文環、高市圖館長李金鴦、高市二二八關懷協會理事長王文宏、關懷台籍老兵文化協會理事長朱家煌和中研院台灣史研究所所長鍾淑敏等人齊聚一堂，從歷史、文學視角共同探討台灣在二戰期間的角色，以及戰後記憶的形成與轉變。

簡美玲表示，高市府重視戰爭記憶保存與傳承，各館在共同議題中，以各自專業透過不同方式合作，推出不同面向活動，讓各界看見台灣如何從戰爭經驗走出自己的道路，展現韌性，同時期待更多反映時代價值的藝術創作，走入生活日常。

論壇聚焦「台灣戰爭記憶的多樣與斷裂」，主題演講引言人李文環強調，戰爭和歷史需要多面向認識，高史博「戰爭與和平紀念公園主題館」講述當代的台籍老兵身分認同，而台灣有歷史的特殊安排，化解與包容境遇，才能展現台灣韌性。

鍾淑敏提及，終戰八十在各國是重要議題，中國同時在爭論戰爭的主導權和話語權，但從史料中也能發現，二戰時台灣南部與南洋戰爭的關係，此時高雄從在地出發的觀點更顯重要，他說，台灣和波羅的海三國的處境類似，同樣有強國環伺、政治與民族多元的情形，未來或可有更多交流，他在「巨變中等待轉機的台灣人」主題演講，聚焦在過去的歷史，從歷史視角重新回望台灣在二戰中的角色與經驗，探索台灣人在戰爭洪流中的處境與韌性。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法