2方案浮現！軍公教是否加薪8/21拍板 因普發現金添變數

明年度中央政府總預算預計21日拍板，據指出，行政院人事總處15日已召開軍公教待遇審議委員會，會議結論預計本週送行政院，據了解，人事總處提出兩案，一是不加薪，另一是加薪3%。（資料照）

2025/08/17 08:38

〔記者鍾麗華／台北報導〕明年度中央政府總預算預計21日拍板，各界關注明年度軍公教是否加薪。據指出，行政院人事總處15日已召開軍公教待遇審議委員會，會議結論預計本週送行政院，人事總處提出兩案，一是「不加薪」，另一是「加薪3%」，但行政院決定普發萬元現金後，政府財政負擔沉重，恐增添加薪變數。

據了解，行政院長卓榮泰14日已向總統賴清德初步報告明年度中央政府總預算案，待修正內容後，本週將再正式向賴總統報告，行政院會21日就會拍板定案。而目前的總預算案雖尚未納入軍公教加薪案，軍公教是否加薪，會在賴總統與卓揆討論後才會做最後定案。

知情人士分析，軍公教加薪考量5因素，除經濟成長率與消費者物價指數外，還有平均每人國民所得、民間企業薪資水準，以及政府財政狀況。而主計總處最新預估今年經濟成長率為4.45%、全年消費者物價上漲率（CPI）為1.76%，與去年拍板調薪3%的條件相近。

不過，該名人士說，今年軍公教加薪案還有其他變數，其中之一就是行政院14日已拍板決定普發萬元現金，由於需要舉債，「政府不可能借錢來加薪」，加上「財劃法」修正影響，中央釋出3753億元給地方，也影響政府的財政狀況。

他並指出，以加薪3%，政府需要支出282億元，其中地方政府負擔116億元、中央負擔166億元，這166億元對中央政府總預算的占比也沒有那麼大，總之，「加薪有加薪的條件，不加薪也有不加薪的環境」，一切尚待高層做政策決定。依照過去作業流程，必須在21日院會通過總預算案前拍板。

