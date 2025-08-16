明年國防預算規模8000億元 達成賴總統GDP 3％承諾

明年度國防預算，以「廣義」國防預算來看，已達成賴總統承諾的GDP 3%目標。（資料照）

2025/08/16 23:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕據了解，行政院長卓榮泰14日已向總統賴清德初步報告明年度中央政府總預算案，待修正內容正式向總統報告後，行政院會21日就會拍板定案。而明年度國防預算，若加計即將送立院審查的軍購特別條例草案分年編列的預算，規模可望逾8000億元，若未計入新的軍購預算，以「廣義」國防預算來看，也已達成賴總統承諾的GDP3%。

據指出，由於「財劃法」修法後，中央有3753億元要給地方，在財政缺口增加下，行政院已要求各部會明年度預算「零成長」，不過，國防部主管歲出預算明年規模約5000億元，較今年的4675餘億元增加，且是唯一「正成長」的部會，其中包括行政院4月核定調升志願役與戰鬥部隊加給約60餘億元。

請繼續往下閱讀...

至於立法院6月修正通過國民黨版的「軍人待遇條例」，國防部上月曾表示，每年約增加300億元，將納入明年度預算編列。據透露，由於行政院仍考慮聲請釋憲，因此是否編入明年度的預算中，目前尚未定案，待賴總統最後拍板。

今年度國防預算，包括國防部公務預算歲出編列4675餘億元、特別預算904億元，以及806億元特種基金，總計約6400億元，占GDP約2.45%。由於賴總統已多次宣示明年度國防預算將占GDP的3%，以主計總處預測明年的GDP為28兆5910億元，GDP的3%約為8577億元。

明年國防部主管歲出約5000億元，「新式戰機採購」及「海空戰力提升計畫採購」特別預算明年為執行最後一年度，兩者合計共691億元，此外還有1150億元的韌性特別預算，以及非營業基金800餘億元，總計已達7600億元。

此外，總經費上看7000億元規模的軍購特別條例，據指出，草案已送行政院審議，主計單位正在評估相關財源與預算編列，軍購特別條例草案將於新會期送立法院審議，若能順利三讀，特別預算案將在年底前送出，明年就能執行。

據悉，國防部與主計總處將在21日的院會與院會後記者會，清楚說明國防預算的GDP占比，除計算過去狹義、僅列入國防部主管的國防預算，也會說明「北約模式」的廣義國防預算，納入包括海巡、反恐警察、退撫經費等計算，事實上，日本也計畫採用「北約模式」；若我國以「北約模式」採計，國防預算已達GDP的3%。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法