中二罷團造勢晚會 陳柏惟：別讓沙鹿被說成「冬瓜區」

台中沙鹿「拒絕貪污 我同意」晚會，前立委陳柏惟助講。（記者廖耀東攝）

2025/08/16 21:16

〔記者張軒哲／台中報導〕第二波大罷免8月23日投票，投票前黃金週末，中二選區公民團體今晚在沙鹿舉行罷免顏寬恒「拒絕貪污、同意罷免」造勢晚會，多名綠營民代與黨公職人員接力宣講，呼籲台中民眾票投同意罷免。

晚會由前立委陳柏惟壓軸登場，他痛批顏寬恒從他的父親顏清標開始，長年在地方綁樁腳跟派系組織，擁豪宅跟私人會館，他沒有洗白，反而貪汙遭判刑，人民的力量是手中的選票，希望民眾用選票，讓他好好反省檢討。

請繼續往下閱讀...

陳柏惟說，顏寬恒配合藍委聽過許多親中法案，例如將中配取得身分證的年限比照外配，從6年縮短為4年，呼籲民眾用手中選票改變，不要讓沙鹿被說成「冬瓜區」、要說是「沙鹿區」，用選票當自己的主人，展現民主的力量。

對此，顏寬恒說，從民進黨口中講出司法，可說是天大的笑話，民進黨利用政治干預司法的案例數不勝數，司法公信力早就蕩然無存，等不到公平的審判，迎來的只有檢調配合執政黨濫權搜索、押人取供，再以莫須有的罪名加諸於身上，當司法為政治服務，就是執政黨打擊異己的工具。

有關住家部分，買賣是事實，當年因為選舉，媒體過度關注，本人認為已不適合居住，應盡快脫手平息風波，所以透過建經公司與買家進行履約保證，絕非虛偽交易；當初本人太太也被列為被告，遭法院諭知500萬元交保，結果最後判無罪，顯然檢調只是為了打擊本人聲譽，並透過司法干預選舉。

「拒絕貪污 我同意」台中沙鹿晚會，台下支持者高喊「拒絕貪污、同意罷免」。（記者廖耀東攝）

前立委陳柏惟呼籲大家下架顏寬恒。（記者張軒哲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法