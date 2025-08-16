朱立倫：財劃法修正通過林思銘貢獻最多 籲新竹鄉親反罷守住這一席

國民黨主席朱立倫（中）今晚出席新竹縣第二選區立委林思銘的造勢活動，他懇請鄉親823一定要出門投票，不同意罷免，守住林思銘這一席。（記者廖雪茹攝）

2025/08/16 20:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨主席朱立倫今晚出席新竹縣第二選區立委林思銘的造勢活動，他表示，財政收支劃分法修正能夠通過，是大家團結努力的成果，特別要謝謝時任黨團書記長的林思銘，幫新竹縣爭取多了185億元統籌分配款，他懇請鄉親823一定要出門投票，不同意罷免，守住林思銘這一席。

朱立倫表示，726的投票結果24比0，有智慧的人民力量否定了大惡霸，讓大罷免大失敗，本來以為民進黨賴清德應該反省，沒想到他竟然說要罷到底，這是對人民最大的挑戰、最大的污辱，鄉親一定全力挺思銘，證明給他看。

請繼續往下閱讀...

朱立倫表示，財政收支劃分法修正能夠通過，是大家團結努力的成果，更是時任黨團書記長的林思銘最大的貢獻。尤其，新竹創稅最多、貢獻最多，但統籌分配少，財劃法修法，多185億還給新竹縣，大家一定要守住林思銘這一席。

話鋒一轉，朱立倫接著說，全世界都在看台灣的大罷免。「人類自有民主以來，從來沒看過一個總統推動罷免在野黨，這是民主之恥，台灣人民一定要站出來守護民主，讓亂搞的獨裁者下台」。民主是少數服從多數，不是賴清德說要翻桌就翻桌。

朱立倫表示，新竹有竹科台積電護國神山，造山者前輩蔣經國、孫運璿、李國鼎等大家努力完成，如最近的造山者紀錄片內容，但是護國神山很可能最近就會被移山者移到美國。到美國投資就不用課關稅，最早宣布要到美國就是民進黨政府，台積電如果繼續到美國設廠，將是台灣最大的經濟損失，帶來嚴重的經濟危機。台灣需要造山者而不是移山者，823也拜託鄉親用公投票，讓台灣有足夠的電力、有乾淨又便宜的核能，不要動輒千億的綠電，讓台灣的經濟好好發展。

朱立倫最後提及，大家都說726之後823很穩，穩就會「穩死」；他強調，如果沒有出來投票，會讓惡霸者得逞，所以823一定要共同投下不同意罷免林思銘。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法