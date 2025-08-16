習近平在川普任內不對台動武 沈明室：這類承諾不具意義和價值

國防安全研究院沈明室。（資料照，記者田裕華攝）

2025/08/16 20:34

〔記者方瑋立／台北報導〕美國總統川普今天聲稱，中國國家主席習近平曾承諾在他任內不會（對台）動手。對此，國防軍事學者沈明室今天（16日）受訪直言，習這類承諾在軍事戰略上，並沒有任何意義和價值，更多只是政治表演與心理戰，並不足以作為中國是否動武的依據。

國防安全研究院國家安全研究所研究員沈明室今天受訪說，川普一向言辭誇張，經常帶有開玩笑意味，習近平即使真有類似表態，也不會是正式的承諾，沒有任何意義、價值，也禁不起考驗，但卻可能被川普拿來彰顯「只要有我在，中國就不敢打台灣」的個人強硬外交形象。

請繼續往下閱讀...

沈明室分析，習近平不會因為對川普有過口頭承諾，就真的放棄武力犯台；真正影響中國是否動武的關鍵，仍是兩岸情勢與中國內部局勢。他舉例，習近平過去也曾對美國前總統拜登或歐洲領袖釋放「不會上當打台灣」的訊號，甚至否認有所謂「2027作戰計畫」，這些話語多半是宣傳操作或心理戰，實際意義有限。

針對外界普遍討論的2027年「戴維森窗口」，沈明室指出，這是習近平要求解放軍完成「建軍百年」的任務使命，其中可解讀為軍事現代化進程，例如人工智慧、網路與太空領域的發展，或是若有機會則在2027年前後「解決台灣問題」。

不過，沈強調，中國受制於疫情衝擊、美國科技制裁，其軍力能力的發展已出現問題，如第三艘航艦尚未服役、第四艘更難趕上，許多先進戰機也難在期限內成軍服役，恐怕不會具備犯台能力。

沈明室也提醒，即使中國軍力不足，若出現突發情境，例如美國放棄台灣或台灣宣布獨立，北京仍可能訴諸武力。無論習近平提出任何時間點或時程，他認為都不應被視為可信承諾。

他說，從川普的那個行事風格來看，尤其在美軍出動戰略轟炸機在伊朗大秀軍事實力後，中國真的不敢輕舉妄動，或者隨便預期川普的反應。

若屬實則代表中國野心外顯 台灣更須持續強化自身防衛嚇阻

遠景基金會副執行長宋承恩則分析，川普這次首度正面提及台灣，顯示其心中已認知到台海和平的重要性。他認為，川普將這段「習承諾」的故事搬上與俄國總統普廷會面的舞台，意在營造「只要我當總統，戰爭就不會發生」的敘事，將自己塑造成能維持和平的強人領袖，與普廷首度親口聲稱「若川普在任，俄烏戰爭不會爆發」的效果相似。

宋指出，川普此番言論更像是個人風格的「元首外交」，帶有表演性質，但並不代表美國政策有任何改變，美國印太戰略與台灣合作仍持續深化，從漢光演習、美台軍事合作到偵察科技、無人機產業鏈整合等領域，均有增無減。

不過，宋也示警，倘若川普說法屬實，也代表習近平犯台意圖相當外顯，甚至暗示正在「等待時機」，這背後訊息相當危險。對台灣而言，不能因川普的「保證」而掉以輕心，真正的課題仍是台灣必須持續強化自身防衛能力，讓中國明白任何冒進都將付出代價。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法